  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Sunday Stock Market సెలవు రద్దు! 26 ఏళ్ల తర్వాత హిస్టరీ రిపీట్.. బడ్జెట్ వేళ బిగ్ డెసిషన్!

Sunday Stock Market సెలవు రద్దు! 26 ఏళ్ల తర్వాత హిస్టరీ రిపీట్.. బడ్జెట్ వేళ బిగ్ డెసిషన్!
x
Highlights

26 ఏళ్ల తర్వాత ఆదివారం స్టాక్ మార్కెట్ పనిచేయబోతోంది. ఫిబ్రవరి 1 బడ్జెట్ నేపథ్యంలో బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈ కీలక నిర్ణయం. ట్రేడింగ్ సమయాలు మరియు పూర్తి వివరాలు.

సాధారణంగా ఆదివారం వచ్చిందంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు స్టాక్ మార్కెట్‌కు కూడా సెలవు ఉంటుంది. కానీ, ఈసారి ఒక అరుదైన ఘటన జరగబోతోంది. ఫిబ్రవరి 1, 2026 (ఆదివారం) నాడు భారత స్టాక్ మార్కెట్లు (BSE, NSE) పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయనున్నాయి. 26 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఇలా ఆదివారం మార్కెట్ పనిచేయడం విశేషం.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026ను ప్రవేశపెట్టనుంది. సాధారణంగా బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్‌లో భారీ కదలికలు ఉంటాయి. ఆర్థిక మంత్రి చేసే ప్రకటనలకు ఇన్వెస్టర్లు తక్షణమే స్పందించే అవకాశం కల్పించడానికి, మార్కెట్‌లో పారదర్శకతను కాపాడటానికి ఎక్స్ఛేంజీలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

ముహూర్త ట్రేడింగ్ కాదు.. ఫుల్ డే ట్రేడింగ్!

చాలామందికి ఆదివారం అంటే కేవలం 'ముహూర్త ట్రేడింగ్' లాగా గంట సేపు మాత్రమే ఉంటుందని సందేహం రావచ్చు. కానీ NSE సర్క్యులర్ ప్రకారం:

సమయం: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు.

విభాగాలు: ఈక్విటీ మరియు డెరివేటివ్స్ (F&O) రెండింటిలోనూ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది.

లైవ్ అప్‌డేట్స్: బడ్జెట్ ప్రసంగం కొనసాగుతున్నప్పుడే మార్కెట్ కూడా రన్ అవుతుంది.

26 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ..

చరిత్రను పరిశీలిస్తే, చివరిసారిగా ఫిబ్రవరి 28, 1999 (ఆదివారం) నాడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి యశ్వంత్ సిన్హా సాయంత్రం బడ్జెట్ సంప్రదాయాన్ని మార్చి ఉదయం 11 గంటలకు ప్రవేశపెట్టి కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. మళ్ళీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆదివారం బడ్జెట్ రావడం ఇదే తొలిసారి.

నిర్మలమ్మ రికార్డు.. ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్!

ప్రస్తుత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 9వ సారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి తన రికార్డును కొనసాగించబోతున్నారు. లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా కూడా బడ్జెట్ ఉదయం 11 గంటలకే ప్రారంభమవుతుందని ధృవీకరించారు.

హెచ్చరిక: బడ్జెట్ ప్రసంగం సమయంలో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలలో భారీ అస్థిరత (Volatility) ఉండవచ్చు.

సూచన: ప్రతి చిన్న ప్రకటనకు మార్కెట్ రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇన్వెస్టర్లు ఆ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ముందస్తు బడ్జెట్ ఎందుకు?

గతంలో ఫిబ్రవరి చివరి రోజున బడ్జెట్ ఇచ్చేవారు. కానీ 2017 నుండి ప్రభుత్వం దానిని ఫిబ్రవరి 1కి మార్చింది. దీనివల్ల ఏప్రిల్ 1న కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే నాటికే నిధుల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ప్రభుత్వం ఈ మార్పు చేపట్టింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick