Sundar Pichai Salary Hike: గూగుల్ బాస్కు కళ్లు చెదిరే శాలరీ.. సత్య నాదెళ్ల, టిమ్ కుక్లను దాటేసి పిచాయ్!
Sundar Pichai Salary Hike: గూగుల్ బాస్ సుందర్ పిచాయ్కు కళ్లు చెదిరే జీతం. రాబోయే మూడేళ్లకు రూ. 63,618 కోట్ల ($692 మిలియన్లు) భారీ ప్యాకేజీని ప్రకటించిన ఆల్ఫాబెట్. సత్య నాదెళ్ల, టిమ్ కుక్లను దాటేసి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పారితోషికం పొందే సీఈఓగా పిచాయ్ రికార్డు. పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చదవండి.
Sundar Pichai Salary Hike: భారత సంతతికి చెందిన గూగుల్ (ఆల్ఫాబెట్) సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. రాబోయే మూడేళ్ల కాలానికి ఆయన జీతాన్ని $692 మిలియన్లకు (సుమారు రూ. 63,618 కోట్లు) పెంచుతూ ఆల్ఫాబెట్ బోర్డు తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న ఎగ్జిక్యూటివ్లలో పిచాయ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
ఆ భారీ ప్యాకేజీ లెక్కలివే..
పలు నివేదిక ప్రకారం.. ఈ ప్యాకేజీ కేవలం నగదు రూపంలోనే కాకుండా కంపెనీ పనితీరు, షేర్ల రూపంలో విభజించారు.
వార్షిక జీతం: $2 మిలియన్లు (సుమారు రూ. 18.5 కోట్లు).
పనితీరు స్టాక్ యూనిట్లు (PSUs): $126 మిలియన్ల విలువైన షేర్లు. ఒకవేళ కంపెనీ లక్ష్యాలను మించి రాణిస్తే ఇది $252 మిలియన్లకు రెట్టింపు అవుతుంది.
నెలవారీ ఆదాయం: మూడేళ్ల పాటు నెలకు $84 మిలియన్ల విలువైన షేర్లు ఆయన ఖాతాలో చేరతాయి.
ఫ్యూచర్ ఇన్సెంటివ్స్: అటానమస్ వెంచర్స్ (Waymo), డ్రోన్ డెలివరీ (Wing) వృద్ధికి అనుగుణంగా అదనంగా $350 మిలియన్ల వరకు స్టాక్ ప్రోత్సాహకాలు అందనున్నాయి.
జీతాల రేసులో ఏ కంపెనీ సీఈఓ ఎక్కడ ఉన్నాడంటే..?
2025-26 అంచనా ప్రకారం ఏడాది సంపాదన సుమారుగా.. సుందర్ పిచాయ్ - గూగుల్ (ఆల్ఫాబెట్)$230 మిలియన్లు, సత్య నాదెళ్ల - మైక్రోసాఫ్ట్$96.5 మిలియన్లు, టిమ్ కుక్ - ఆపిల్$74.3 మిలియన్లు..
పిచాయ్ హయాంలో గూగుల్..
2015లో పిచాయ్ సీఈవో బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి గూగుల్ మార్కెట్ విలువ కళ్లు చెదిరే రీతిలో పెరిగింది. 2015లో మార్కెట్ విలువ $535 బిలియన్లుగా ఉంటే, ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ $3.6 ట్రిలియన్లు (ఈ ఏడాది జనవరిలో ఇది $4 ట్రిలియన్ల మార్కును కూడా తాకింది). అంటే ఆయన నాయకత్వంలో గూగుల్ విలువ దాదాపు 7 రెట్లు పెరిగింది. అందుకే బోర్డు ఆయనపై ఇంతటి నమ్మకాన్ని ఉంచింది. ప్రస్తుతం సుందర్ పిచాయ్ దంపతుల వద్ద 1.67 మిలియన్ల గూగుల్ షేర్లు ఉన్నాయి. వీటి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ సుమారు $498 మిలియన్లు (రూ. 4,500 కోట్లకు పైగా). 2004లో గూగుల్లో సాధారణ ఉద్యోగిగా చేరిన పిచాయ్.. క్రోమ్, ఆండ్రాయిడ్ వంటి విప్లవాత్మక ఉత్పత్తులతో సంస్థను అగ్రపథాన నిలిపి నేడు ఈ స్థాయికి ఎదిగారు. గూగుల్ అటానమస్ కార్ల విభాగం 'వేమో', డెలివరీ డ్రోన్స్ 'వింగ్' వంటి భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టుల బాధ్యతను కూడా పిచాయ్ భుజానికెత్తుకోవడంతో ఆయన విలువ టెక్ ప్రపంచంలో అమాంతం పెరిగింది.