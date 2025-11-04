లెన్స్కార్ట్ IPO బంపర్ స్పందన — GMP, షేర్ ధర, నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ!
లెన్స్కార్ట్ ఐపీఓ (Lenskart IPO 2025) సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు, GMP, షేర్ ధర, విశ్లేషకుల సిఫార్సులు, లిస్టింగ్ లాభాలు, పెట్టుబడి పెట్టాలా వద్దా అనే పూర్తి రివ్యూ ఇక్కడ చదవండి.
లెన్స్కార్ట్ ఐపీఓకు భారీ ఆదరణ
లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ (Lenskart Solutions Limited IPO) నవంబర్ 4తో ముగిసే ఈష్యూ రెండో రోజుకే 2.02 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించింది.
ఐపీఓ ధరను ₹382 - ₹402 మధ్య నిర్ణయించగా, ప్రస్తుత GMP ₹59, అంటే సుమారు 14.68% లిస్టింగ్ లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Lenskart IPO Key Details
- IPO Period: అక్టోబర్ 31 నుండి నవంబర్ 4, 2025 వరకు
- Price Band: ₹382 - ₹402 ప్రతి షేర్కి
- Valuation: ₹69,700 కోట్లు (Approximate Valuation)
- Employee Discount: అర్హులైన ఉద్యోగులకు ₹19 తగ్గింపు
- Total Issue Size: 9.97 కోట్ల షేర్లు
Subscription Status (నవంబర్ 3 నాటికి)
Category
Subscription (Times)
Retail Investors
3.33x
Non-Institutional Investors (NII)
1.89x
Qualified Institutional Buyers (QIB)
1.64x
Employee Quota
2.53x
GMP (Grey Market Premium) తాజా అప్డేట్
ప్రస్తుతం లెన్స్కార్ట్ ఐపీఓ GMP ₹59 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
దీని ప్రకారం షేర్ లిస్టింగ్ ధర **₹461 (₹402 + ₹59)**గా ఉండే అవకాశం ఉంది — ఇది ఐపీఓ ధరపై 14.68% లాభం.
గత వారం జీఎంపీ రూ. 48 కనిష్ట స్థాయిలో, రూ. 108 గరిష్ట స్థాయిలో ఉంది. ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉంది.
నిపుణుల విశ్లేషణ & సిఫార్సులు
SMIFS విశ్లేషణ
- టెక్నాలజీ బలం: AI ఆధారిత కంటి పరీక్షలు, Virtual Try-On సిస్టమ్తో లెన్స్కార్ట్ స్టోర్ రికవరీ టైమ్ను 10 నెలలకు తగ్గించింది.
- విస్తరణ ప్రణాళిక: 620 కొత్త స్టోర్ల కోసం ₹21,500 మిలియన్ల నిధులు వినియోగించనుంది.
- సిఫార్సు: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు “Subscribe” చేయవచ్చు.
SBICAP Securities అభిప్రాయం
- వ్యాపార నమూనా బలం: దేశీయంగా వేగంగా ఎదుగుతున్న Eyewear Marketలో లెన్స్కార్ట్ ముందంజలో ఉంది.
- లాభదాయకత: మధ్య-దీర్ఘకాలంలో లాభాలు మెరుగుపడతాయని అంచనా.
- సిఫార్సు: బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్నందున, కట్-ఆఫ్ ప్రైస్ వద్ద సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మంచిది.
Marwadi Financial Services అభిప్రాయం
- మార్కెట్ లీడర్: లెన్స్కార్ట్ భారతదేశంలో అత్యధిక Prescription Glasses విక్రయించే కంపెనీ.
- గమనిక: IPO ధర కొద్దిగా ఎక్కువ. కానీ వేగంగా వృద్ధి సాధిస్తే విలువను సమర్థించుకోగలదు.
IPO నిధుల వినియోగం (Use of Funds)
- దేశవ్యాప్తంగా కొత్త CoCo (Company Owned) స్టోర్ల ఏర్పాటు
- టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ సర్వీసుల విస్తరణ
- బ్రాండ్ ప్రమోషన్, కొత్త సంస్థల కొనుగోలు
ముఖ్యమైన తేదీలు
ఈవెంట్
తేదీ
షేర్ కేటాయింపు (Allotment)
నవంబర్ 6, గురువారం
రీఫండ్ / Demat షేర్లు
నవంబర్ 7, శుక్రవారం
లిస్టింగ్ తేదీ
నవంబర్ 10, సోమవారం
ఇన్వెస్టర్లకు హెచ్చరిక
మెజారిటీ నిపుణులు “Subscribe” చేయమని సూచించినా, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక స్థితి, రిస్క్ సామర్థ్యం, మరియు ఆర్థిక సలహాదారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోండి.