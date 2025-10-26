Real estate : హైదరాబాద్ను మించిన అభివృద్ధి.. సంగారెడ్డిలో రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్, కారణాలివే!
Real estate: రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో భవిష్యత్తులో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే ప్రాంతాలను గుర్తించడమే తెలివైన పెట్టుబడిదారుడి లక్షణం. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు కొత్త గమ్యస్థానంగా సంగారెడ్డి జిల్లా దూసుకువస్తోంది. వ్యూహాత్మక స్థానం, పటిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ కీలక ప్రాజెక్టుల కారణంగా ఈ ప్రాంతం రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ వెంచర్లకు అపారమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. సాంప్రదాయ పట్టణ కేంద్రాలకు భిన్నంగా, భవిష్యత్తులో భారీ వృద్ధికి సిద్ధంగా ఉన్న సంగారెడ్డి జిల్లా ఎందుకు రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా మారుతుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, సంగారెడ్డి జిల్లా తన వ్యూహాత్మక స్థానం కారణంగా పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. ఒకప్పుడు శివార్లలో ఉన్న ఈ జిల్లా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల పెట్టుబడులకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది.
పారిశ్రామిక వృద్ధికి పవర్ హౌస్
సంగారెడ్డి జిల్లా అభివృద్ధికి అతిపెద్ద కారణం జహీరాబాద్ వద్ద ఏర్పాటు చేయనున్న నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ (NIMZ). భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ అయిన NIMZ, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన భారీ పారిశ్రామిక టౌన్షిప్గా అభివృద్ధి అవుతోంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేల ఎకరాలను ఈ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి కేటాయించింది. NIMZ ద్వారా వేలాది ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దీనివల్ల ఇల్లు, అపార్ట్మెంట్లు, వాణిజ్య సముదాయాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల, స్థిరమైన అద్దె ఆదాయం, ఆస్తి విలువ పెరగడం ఖాయం.
మెరుగైన కనెక్టివిటీ
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో కీలకమైనది రోడ్డు మార్గం. నాందేడ్-అకోలా-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి (NH-161) ని 6-లేన్ల ఎక్స్ప్రెస్వేగా విస్తరించడం సంగారెడ్డికి గేమ్ ఛేంజర్. NHAI ఈ రహదారి విస్తరణపై దృష్టి సారించింది. 2-లేన్ల నుంచి 6-లేన్లకు అప్గ్రేడ్ చేయడం వలన లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం పెరిగి, హైదరాబాద్ వంటి నగరాలకు ప్రయాణ సమయం బాగా తగ్గుతుంది.
మెరుగైన రోడ్డు కనెక్టివిటీ కారణంగా రహదారి వెంబడి ఉన్న ప్రాంతాలలో భూముల విలువ భారీగా పెరుగుతుంది. ప్లాటెడ్, ఫార్మ్ల్యాండ్ ప్రాజెక్టులకు 6-లేన్ల NHకు నేరుగా యాక్సెస్ ఉండటం చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్. ఇది వీకెండ్ గెట్వే లేదా జహీరాబాద్లో పనిచేసే వారికి అనువైన స్థావరంగా మారుతుంది.
వాయు మార్గం ప్రయోజనం
సంగారెడ్డికి దగ్గరలో ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీదర్ విమానాశ్రయం మరో అదనపు ఆకర్షణ. UDAN పథకం కింద వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన బీదర్ ఎయిర్పోర్ట్, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాలకు విమాన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. దీనివల్ల హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
సమీపంలో విమానాశ్రయం ఉండటం అనేది ఆ ప్రాంతానికి ప్రీమియం అప్పీల్ను జోడిస్తుంది. ఇది వ్యాపార ప్రయాణికులను, ప్రశాంతమైన జీవన వాతావరణాన్ని కోరుకునే కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తుంది.
ప్రభుత్వ దృష్టి, విస్తృత అభివృద్ధి
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ చుట్టూ కేంద్రీకృతమైన వృద్ధికి బదులుగా, వికేంద్రీకృత అభివృద్ధి పై దృష్టి పెట్టింది. సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలను కీలక వృద్ధి ఇంజిన్లుగా గుర్తించింది.
ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ శివార్లకు ఆవల పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, సమీకృత టౌన్షిప్లను సృష్టించడంపై దృష్టి సారించింది. ఈ పకడ్బందీ విధానం సంగారెడ్డి వంటి ప్రాంతాలలో వృద్ధి అనేది ఊహాజనితం కాకుండా, స్థిరమైన విధానాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పారిశ్రామిక నిబద్ధతతో కొనసాగేలా చేస్తుంది.
పెట్టుబడిదారులకు ఒక గొప్ప అవకాశం
NIMZ, మెరుగైన 6-లేన్ల NH కనెక్టివిటీ, బీదర్ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో ఉండడం అనే ఈ మూడు అంశాల కలయిక సంగారెడ్డిని అభివృద్ధికి శక్తివంతమైన కేంద్రంగా మార్చుతోంది. ఈ ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతంగా పరిగణించబడిన రోజులు త్వరలోనే ముగుస్తున్నాయి.
పారిశ్రామికీకరణ పెరిగే కొద్దీ, మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడే కొద్దీ, సంగారెడ్డి తదుపరి ప్రధాన రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
