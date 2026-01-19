Stock News: ఒక్కసారిగా ఎర్రబడిన మార్కెట్లు.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏమిటి?
ప్రపంచ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ మరియు ఐటీ రంగం బలహీన ఫలితాల వల్ల సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నష్టాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు స్వల్పంగా తగ్గాయి.
వారపు ప్రారంభంలోనే భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. బలహీనమైన ప్రపంచ సంకేతాలు మరియు కొత్త వాణిజ్య యుద్ధం మొదలవుతుందనే భయాల మధ్య సోమవారం ఉదయం సెషన్లో ప్రధాన సూచీలు భారీగా పతనమయ్యాయి. పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవడంతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రతికూలంగా మారింది.
ఉదయం 10 నుండి 11 గంటల మధ్య, సెన్సెక్స్ 622.85 పాయింట్లు (0.75%) క్షీణించి 82,947.48 వద్దకు, నిఫ్టీ 50 సూచీ 182.1 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,515 వద్దకు పడిపోయాయి. మెజారిటీ షేర్లు నష్టాల్లోనే కొనసాగాయి.
మార్కెట్ను ముంచేసిన టాప్ లూజర్స్
దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లు పతనం కావడంతో మార్కెట్ కుదేలైంది. నిఫ్టీలో విప్రో, టాటా మోటార్స్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మరియు మాక్స్ హెల్త్కేర్ షేర్లు భారీగా అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని టాప్ లూజర్స్గా నిలిచాయి.
మార్కెట్ ఆందోళనకు కారణమైన గ్లోబల్ ట్రేడ్ టెన్షన్స్
పెరుగుతున్న ప్రపంచ వాణిజ్య వివాదాలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాలపై కొత్త దిగుమతి సుంకాలను విధించే ఆలోచనలో ఉండటం ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచింది.
ప్రకటనలోని ముఖ్యాంశాలు:
ఫిబ్రవరి 1 నుండి 10 శాతం దిగుమతి సుంకం అమలులోకి రావచ్చు.
జూన్ 1 నాటికి వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరకపోతే, ఈ సుంకాన్ని 25 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉంది.
డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్ మరియు బ్రిటన్ దేశాలపై ఈ ప్రభావం పడనుంది. ఐరోపా దేశాలు కూడా దీనికి ప్రతిగా చర్యలు తీసుకుంటే పూర్తి స్థాయి వాణిజ్య యుద్ధం మొదలవుతుందనే ఆందోళనలో పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు.
మార్కెట్ల భవిష్యత్తు ఏమిటి?
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ అభిప్రాయం ప్రకారం, సమీప భవిష్యత్తులో ప్రపంచ మార్కెట్లలో మరిన్ని ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. ట్రంప్ వాణిజ్య వ్యూహాల ప్రభావం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలా ఉంటుందో ఇంకా స్పష్టత లేదని, అయితే గతంలో ఆయన ఇటువంటి విధానాలను వెనక్కి తీసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మార్కెట్ ఒత్తిడికి ఇతర కారణాలు:
- పెరిగిన అస్థిరత (VIX): మార్కెట్ భయాన్ని సూచించే ఇండియా విక్స్ (VIX) 5 శాతం పెరిగి 11.98కి చేరింది. ఇది స్వల్ప కాలంలో మార్కెట్లో తీవ్ర అస్థిరత ఉంటుందనే సంకేతాన్ని ఇస్తోంది.
- కొనసాగుతున్న ఎఫ్ఐఐ (FII) అమ్మకాలు: విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు వరుసగా తొమ్మిదవ సెషన్లోనూ షేర్లను విక్రయించారు. కేవలం ఒక్క రోజులోనే ₹4,346 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. జనవరి నెలలో ఇప్పటివరకు వీరు మొత్తం ₹22,529 కోట్ల విలువైన షేర్లను అమ్మేశారు.
- బలహీనమైన కార్పొరేట్ ఫలితాలు: ఐటీ రంగం దాదాపు 1 శాతం పడిపోయింది. ముఖ్యంగా విప్రో షేరు 7.2 శాతం నష్టపోయింది. మార్చి త్రైమాసికంలో ఆదాయ వృద్ధి అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉండటం మరియు కొత్త డీల్స్ తగ్గిపోవడం ఐటీ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
ముగింపు:
వాణిజ్య వివాదాలు, ఎఫ్ఐఐ అమ్మకాలు, అధిక అస్థిరత మరియు బలహీనమైన ఫలితాల కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ అనిశ్చితంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మరియు కంపెనీల ఆదాయాలపై స్పష్టత వచ్చే వరకు పెట్టుబడిదారులు వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబించవచ్చు.