Stock Market News Today: ఆవిరైన ఆరంభ లాభాలు.. నష్టాల్లోకి జారుకున్న సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ! కారణం అదేనా?
Highlights
స్టాక్ మార్కెట్లలో ఆరంభ లాభాలు ఆవిరయ్యాయి. ట్రంప్ హెచ్చరికలు, రూపాయి పతనంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులకు గల ప్రధాన కారణాలు మరియు టాప్ షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మంగళవారం భారీ ఒడుదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. సోమవారం నాటి జోష్తో మంగళవారం ఉదయం లాభాలతో ప్రారంభమైన మార్కెట్లు, కాసేపటికే అంతర్జాతీయ ప్రతికూల పవనాల ధాటికి నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.
మార్కెట్ తాజా పరిస్థితి (ఉదయం 10:10 గంటల సమయానికి):
సెన్సెక్స్ (Sensex): 92 పాయింట్ల నష్టంతో 83,785 వద్ద కొనసాగుతోంది.
నిఫ్టీ (Nifty): 30 పాయింట్ల నష్టంతో 25,759 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
రూపాయి విలువ: డాలర్తో పోల్చుకుంటే రూపాయి మారకం విలువ మరింత పతనమై 90.24 వద్దకు చేరుకుంది.
నష్టాలకు ప్రధాన కారణాలు ఇవే:
మార్కెట్లు నష్టపోవడానికి ప్రధానంగా రెండు అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
- ట్రంప్ హెచ్చరికలు: ఇరాన్తో వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగించే దేశాలపై 25 శాతం సుంకాలు (Tariffs) విధిస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లపై నెగిటివ్ ప్రభావం చూపింది.
- రూపాయి పతనం: డాలర్ బలపడుతుండటంతో భారత రూపాయి విలువ ఆల్టైమ్ కనిష్ట స్థాయిలకు పడిపోవడం మార్కెట్లపై ఒత్తిడిని పెంచింది.
టాప్ గెయినర్స్ & లూజర్స్:
గమనిక: నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 98 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండగా, బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం 130 పాయింట్ల స్వల్ప లాభంతో రాణిస్తుండటం విశేషం.
