Stock Market Live Update Jan 2, 2026: బుల్ రన్.. లాభాల్లో ట్రేడవుతున్న సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ!
జనవరి 2, 2026 స్టాక్ మార్కెట్ తాజా అప్డేట్స్. సెన్సెక్స్ 333 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 105 పాయింట్లు లాభాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. టాప్ గెయినర్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
2026 ఏడాది రెండో రోజైన శుక్రవారం నాడు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఉత్సాహంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న సానుకూల సంకేతాలతో ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా కీలక సూచీలు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
మార్కెట్ తాజా స్థితి (ఉదయం 10:48 గంటల సమయానికి):
ప్రస్తుతం మార్కెట్ ట్రెండ్ గమనిస్తే సెన్సెక్స్ మరియు నిఫ్టీ రెండూ కూడా 0.40 శాతం మేర వృద్ధిని కనబరుస్తున్నాయి.
టాప్ గెయినర్స్ & లూజర్స్
నేటి ట్రేడింగ్లో కొన్ని చిన్న మరియు మధ్య తరహా కంపెనీల షేర్లు అనూహ్యంగా రాణిస్తున్నాయి.
లాభాల్లో ఉన్న షేర్లు (Top Gainers):
- స్టార్టెక్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
- సింటర్కామ్ ఇండియా
- కేఎస్ఆర్ ఫుట్వేర్ లిమిటెడ్
- లాసా సూపర్జెనరిక్స్
- ఫిలాటెక్స్ ఫ్యాషన్స్
నష్టాల్లో ఉన్న షేర్లు (Top Losers):
- వివిమెడ్ ల్యాబ్స్
- ఇండో థాయ్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్
- ఒసియా హైపర్ రిటైల్ లిమిటెడ్
- నిరాజ్ ఇస్పాత్ ఇండస్ట్రీస్
- కిరి ఇండస్ట్రీస్
గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ట్రేడింగ్ చేసే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.
