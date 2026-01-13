  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Stock Market Holiday Alert: ఇన్వెస్టర్లకు అలర్ట్.. ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్‌కు 3 రోజులు సెలవు! ఎక్స్‌పైరీ డేలోనూ మార్పు..

Stock Market Holiday Alert: ఇన్వెస్టర్లకు అలర్ట్.. ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్‌కు 3 రోజులు సెలవు! ఎక్స్‌పైరీ డేలోనూ మార్పు..
x
Highlights

స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్లకు అలర్ట్! ఈ వారం శని, ఆదివారాలతో పాటు జనవరి 15న కూడా మార్కెట్లు పనిచేయవు. దీనివల్ల ఎక్స్‌పైరీ తేదీలో మార్పులు జరిగాయి. పూర్తి వివరాలు మరియు సెలవుల క్యాలెండర్ ఇక్కడ చూడండి.

సాధారణంగా వారానికి ఐదు రోజులు పనిచేసే స్టాక్ మార్కెట్లు, ఈ వారంలో కేవలం 4 రోజులు మాత్రమే పనిచేయనున్నాయి. శని, ఆదివారాలతో పాటు మధ్యలో మరో రోజు సెలవు రావడమే దీనికి కారణం.

సెలవుకు కారణం ఏమిటి?

జనవరి 15 (గురువారం) నాడు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ట్రేడింగ్‌ను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

కారణం: మహారాష్ట్రలో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) సహా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించింది. మార్కెట్ కార్యకలాపాలు ముంబై కేంద్రంగా జరుగుతాయి కాబట్టి, ఆ రోజున ఈక్విటీ, డెరివేటివ్స్ మరియు కరెన్సీ విభాగాల్లో లావాదేవీలు జరగవు.

డెరివేటివ్స్ ఎక్స్‌పైరీ డేలో మార్పు (ముఖ్య గమనిక):

సాధారణంగా నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్‌పైరీ ప్రతి గురువారం జరుగుతుంది. అయితే జనవరి 15 సెలవు కావడంతో:

ఎక్స్‌పైరీని ఒక రోజు ముందుకు అంటే జనవరి 14 (బుధవారం) కు మార్చారు.

ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను బుధవారం సాయంత్రం లోపే క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా రోల్ ఓవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX) పరిస్థితి:

కమోడిటీ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే నియమాలు కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నాయి:

మార్నింగ్ సెషన్: ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 5 వరకు సెలవు.

ఈవినింగ్ సెషన్: సాయంత్రం 5 గంటల నుండి రాత్రి వరకు ట్రేడింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది.

2026లో ప్రధాన మార్కెట్ సెలవుల జాబితా:

ఈ ఏడాది వారాంతపు సెలవులు కాకుండా మొత్తం 16 రోజులు మార్కెట్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. రాబోయే ముఖ్యమైన సెలవులు ఇవే:





Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick