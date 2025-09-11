Stock Market: స్టాక్ మార్కెట్లో స్వల్ప లాభాలు
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఈరోజు స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సూచీలు పెద్దగా మార్పులు లేకుండా ఫ్లాట్గా కదలాడాయి. అయితే ట్రేడింగ్ చివరి గంటల్లో కొంత లాభదాయకంగా మారాయి.
సెన్సెక్స్ ఈరోజు ఉదయం 81,217 పాయింట్ల వద్ద ప్రారంభమై, మధ్యలో కొంత ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఆఖరుకు 123 పాయింట్ల లాభంతో 81,642 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ కూడా సానుకూల దిశలో కదిలింది. 39.45 పాయింట్లు పెరిగి 25,012 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది.
మార్కెట్లో ఆటో, ఐటీ, బ్యాంకింగ్ షేర్లు మోస్తరు లాభాలు నమోదు చేయగా, కొంతమంది మెటల్, రియాల్టీ రంగాల షేర్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. మొత్తం మీద మార్కెట్ సెంటిమెంట్ సానుకూలంగానే కొనసాగింది.
స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గ్లోబల్ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన మిశ్రమ సంకేతాల ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్ కూడా జాగ్రత్త ధోరణిలో కదలాడింది. అయినప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో ఆర్థిక సూచీలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించే అవకాశం ఉందని వారు చెబుతున్నారు.
మొత్తంగా, పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించినా, ఈరోజు మార్కెట్ స్వల్ప లాభాలతో ముగిసింది.