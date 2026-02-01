Stock Market Crash Today: బడ్జెట్ షాక్.. కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. సెన్సెక్స్ 1600, నిఫ్టీ 700 పాయింట్లు పతనం!
Stock Market Crash Today: బడ్జెట్ 2026 షాక్.. స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ పతనం. ఎస్టీటీ (STT) పెంపు నిర్ణయంతో కుప్పకూలిన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ. ట్రేడర్లలో ఆందోళన, బ్రోకరేజ్ షేర్లు 13 శాతం డౌన్.
Stock Market Crash Today: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగిసేలోపే దలాల్ స్ట్రీట్లో 'బ్లడ్ బాత్' మొదలైంది. డెరివేటివ్స్ (F&O) విభాగంలో సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ టాక్స్ (STT) పెంపు నిర్ణయం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మొదలైన అమ్మకాల వెల్లువకు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు భారీగా నష్టపోయాయి.
మార్కెట్లను ముంచేసిన 'STT' పెంపు:
ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ ఖర్చులు పెంచుతూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం.
Futures: ఎస్టీటీని 0.02% నుంచి **0.05%**కి పెంచారు.
Options: ఆప్షన్స్ ప్రీమియంపై ఎస్టీటీని 0.10% నుంచి **0.15%**కి పెంచారు.
దీనివల్ల స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లపై పన్ను భారం భారీగా పడనుంది, ఫలితంగా ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ తగ్గుతాయన్న భయం మార్కెట్లో నెలకొంది.
నేటి మార్కెట్ గణాంకాలు (మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల సమయానికి):
|సూచీ (Index)
|పతనం (Points)
|ప్రస్తుత స్థాయి
|సెన్సెక్స్ (Sensex)
|-1,600+
|80,400 స్థాయి వద్ద
|నిఫ్టీ (Nifty)
|-700+
|24,700 స్థాయి వద్ద
|ఇండియా VIX
|+5% పెరిగింది
|అత్యధిక వాలెటాలిటీ
ప్రభావితమైన రంగాలు - షేర్లు:
మార్కెట్ పతనంతో బ్రోకరేజ్ సంస్థల షేర్లు అత్యధికంగా నష్టపోయాయి:
BSE, Angel One, Groww: ఈ షేర్లు 10% నుంచి 13% వరకు కుప్పకూలాయి.
PSU బ్యాంకులు & మెటల్స్: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు మరియు మెటల్ రంగానికి చెందిన షేర్లలో భారీగా లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) కనిపించింది.
మార్కెట్ విశ్లేషణ: బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్లు సాధారణంగానే అస్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే ఎస్టీటీ పెంపు ఊహించని పరిణామం కావడంతో మార్కెట్ ఈ స్థాయిలో స్పందించింది. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్వహించే మీడియా సమావేశంలో దీనిపై ఏవైనా స్పష్టత వస్తుందా అని ఇన్వెస్టర్లు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.