Stock Market Crash: కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్.. యుద్ధ భయంతో లక్ష కోట్లు లాస్
Stock Market Crash: మధ్య ప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాల ప్రభావంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలింది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే సెన్సెక్స్ 1,097 పాయింట్లు పతనం కావడంతో ఇన్వెస్టర్ల రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా సంపద ఆవిరైపోయింది.
Stock Market Crash: మిడిల్ ఈస్ట్ (మధ్య ప్రాచ్యం)లో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం భారత షేర్ మార్కెట్పై తీవ్రంగా పడింది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద కేవలం ఒక్క రోజులోనే 1 లక్షల కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువగా ఆవిరైపోయింది.
మార్కెట్ పతనం కీలక కారణాలు..
యుద్ధ భయాల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు కుప్పకూలాయి.
సెన్సెక్స్: 1,097 పాయింట్లు (1.37%) కోల్పోయి 78,918.90 వద్ద ముగిసింది.
నిఫ్టీ: 315.45 పాయింట్లు (1.27%) పడిపోయి 24,450.45 వద్ద స్థిరపడింది.
మార్కెట్ క్యాప్: బిఎస్ఈ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ 453 లక్షల కోట్ల నుంచి 452 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
బ్యాంకింగ్ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు.. డిఫెన్స్ రంగం బలోపేతం
మార్కెట్ పతనానికి ప్రధానంగా బ్యాంకింగ్ రంగం కారణమైంది. అయితే యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా రక్షణ (Defense) రంగ షేర్లు పుంజుకున్నాయి.
నష్టపోయిన షేర్లు: నిఫ్టీ బ్యాంక్ అత్యధికంగా 2.15% పడిపోయింది. రియల్టీ (2.09%), పిఎస్యు బ్యాంక్ (2.01%), ఆటో (1.06%), కన్జమ్ప్షన్ (1.02%) రంగాలు కూడా నష్టాల్లో ముగిశాయి.
లాభపడిన షేర్లు: యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నిఫ్టీ ఇండియా డిఫెన్స్ 2.77% లాభపడింది. ఎనర్జీ (0.13%), ఐటీ (0.04%) రంగాలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి.
లార్జ్ క్యాప్ షేర్లతో పోలిస్తే మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంది.
లాభపడిన షేర్లు (Gainers): బిఈఎల్ (BEL), సన్ ఫార్మా, ఎన్టీపీసీ (NTPC), ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సిఎల్ టెక్.
నష్టపోయిన షేర్లు (Losers): ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎస్బీఐ (SBI), అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, ఎల్అండ్టీ, మారుతీ సుజుకీ, భారతీ ఎయిర్టెల్ మరియు హెచ్యుఎల్ (HUL).
మార్కెట్ ఇంతలా పడిపోవడానికి కారణాలు ఇవే..
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. యుద్ధం సుదీర్ఘంగా కొనసాగితే ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే భయం మార్కెట్లో నెలకొంది. యుద్ధం కారణంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కు 84 డాలర్లు, డబ్ల్యూటిఐ క్రూడ్ 80 డాలర్లు దాటడం మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచింది. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు వరుసగా షేర్లను విక్రయిస్తున్నారు. గురువారం ఒక్కరోజే వీరు 3,752.52 కోట్ల రూపాయల విలువైన షేర్లను అమ్మేశారు.