Stock Market Crash: ఒక్కరోజే రూ. 9 లక్షల కోట్లు స్వాహా! కుప్పకూలిన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ.. కారణాలివే!
స్టాక్ మార్కెట్ లో భారీ పతనం. సెన్సెక్స్ 1000 పాయింట్లకు పైగా క్షీణత. ఒక్క రోజులోనే ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 9 లక్షల కోట్ల నష్టం. మార్కెట్ కుప్పకూలడానికి గల 6 ప్రధాన కారణాలు ఇవే.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు మంగళవారం 'బ్లాక్ ట్యూస్డే'గా మారింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, దేశీయ అమ్మకాల ఒత్తిడితో మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. కేవలం ఒక్క రోజు ట్రేడింగ్లోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 9.02 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది. గత రెండు రోజుల్లో కలిపి ఇన్వెస్టర్లు సుమారు రూ. 11.50 లక్షల కోట్లు నష్టపోవడం మార్కెట్ తీవ్రతను సూచిస్తోంది.
పాతాళానికి సూచీలు
మంగళవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను నమోదు చేశాయి:
సెన్సెక్స్ (Sensex): ఒక దశలో 1,098 పాయింట్లు పతనమై 82,147 స్థాయికి పడిపోయింది.
నిఫ్టీ (Nifty): 351 పాయింట్లు క్షీణించి 25,235 వద్ద స్థిరపడింది. ట్రేడింగ్ మధ్యలో నిఫ్టీ 25,233 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది.
మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు:
స్టాక్ మార్కెట్ ఈ స్థాయిలో కుప్పకూలడానికి పలు అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయ కారణాలు ఉన్నాయి:
- ట్రంప్ సుంకాల బెదిరింపు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విదేశీ దిగుమతులపై సుంకాలను విధిస్తామన్న హెచ్చరికలు గ్లోబల్ మార్కెట్లను వణికించాయి.
- అంతర్జాతీయ వాణిజ్య యుద్ధం: ఫ్రాన్స్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లలో భయాందోళనలు రేకెత్తించాయి.
- రూపాయి పతనం: డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం మార్కెట్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
- పేలవమైన త్రైమాసిక ఫలితాలు: దేశీయ కంపెనీల మూడవ త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం.
- FIIల అమ్మకాలు: విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి భారీగా నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం.
- బ్యాంకింగ్ షేర్ల పతనం: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు షేర్లలో భారీగా అమ్మకాలు జరగడం సూచీలను కిందకు లాగింది.
లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి
బీఎస్ఈ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక్క రోజులోనే భారీగా తగ్గింది:
సోమవారం మార్కెట్ క్యాప్: రూ. 4,65,68,777 కోట్లు
మంగళవారం మార్కెట్ క్యాప్: రూ. 4,57,15,068 కోట్లు
ఒక్క రోజు నష్టం: రూ. 9,02,669 కోట్లు
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నిఫ్టీ మరికొంత కాలం ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగితే సూచీలు మరింత దిగువకు పడిపోవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో తొందరపడి షేర్లను విక్రయించకుండా, నాణ్యమైన స్టాక్స్లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం వేచి చూడటం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.