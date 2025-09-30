Stock Market Closing Bell: మార్కెట్లు రోజంతా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి.. సెన్సెక్స్ పతనం.. నిఫ్టీ 24600 పైన ముగిసింది..!
Stock Market Closing Bell: మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ రోజంతా ఒడిదుడుకులతోనే ఉంది. విదేశీ నిధుల ఉపసంహరణలు, US టారిఫ్ విధానాల గురించి పెట్టుబడిదారులు ఆందోళన చెందారు. ఇంతలో సెన్సెక్స్M నిఫ్టీ వరుసగా ఎనిమిదవ రోజు నష్టాలను నమోదు చేశాయి, కానీ రెండు సూచీలు నెలాఖరులో స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి.
బిఎస్ఇ సెన్సెక్స్ 97 పాయింట్లు లేదా 0.12శాతం తగ్గి 80,267.62 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 24 పాయింట్లు లేదా 0.10శాతం తగ్గి 24,611.10 వద్ద ముగిసింది. బిఎస్ఇ మిడ్క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు చాలావరకు స్థిరంగా ఉన్నాయి. మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ.451.8 లక్షల కోట్ల వద్ద మారలేదు, ఇది మునుపటి సెషన్లో రూ.451.5 లక్షల కోట్లు. ఎనిమిది సెషన్ల నష్టాల వరుసలో సెన్సెక్స్ 3.31శాతం,నిఫ్టీ 3.20శాతం పడిపోయినప్పటికీ, రెండు సూచీలు ఈ నెలలో అర శాతం పాయింట్లకు పైగా లాభాలతో ముగిశాయి, రెండు నెలల వరుస నష్టాలను ముగించాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయాలు ఏమిటి?
విదేశీ పెట్టుబడిదారుల అమ్మకాలు, అమెరికా టారిఫ్ విధానం గురించి కొనసాగుతున్న ఆందోళనల కారణంగా మార్కెట్ ఒత్తిడి కొనసాగుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్రవ్య విధానం ముందు పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నందున, RBI తన రెపో రేటును స్థిరంగా ఉంచుతుందని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది.
అధిక లాభాలు, నష్టాలు కలిగిన స్టాక్లు
నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్లోని 28 కంపెనీల షేర్లు ఈరోజు లాభాలతో ముగిశాయి, అదానీ పోర్ట్స్ (1.66శాతం పెరుగుదల), అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ (1.65శాతం పెరుగుదల), JSW స్టీల్ (1.61శాతం పెరుగుదల) అత్యధిక లాభాలు పొందిన వాటిలో ఉన్నాయి. ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ (2.03శాతం పెరుగుదల), ITC (1.36శాతం పెరుగుదల), బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ (1.17శాతం) అత్యధికంగా నష్టపోయిన వాటిలో ఉన్నాయి.