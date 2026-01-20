  • Menu
Start Your Own Empire.. ఏడాది పొడవునా కాసుల వర్షం కురిపించే 'ఎవర్‌గ్రీన్' బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇవే!

Start Your Own Empire.. ఏడాది పొడవునా కాసుల వర్షం కురిపించే ఎవర్‌గ్రీన్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇవే!
Highlights

ఉద్యోగం వదిలేసి సొంతంగా ఎదగాలనుకుంటున్నారా? ఏడాది పొడవునా లాభాలు తెచ్చిపెట్టే టాప్ 7 బిజినెస్ ఐడియాలు మీ కోసం.

చదివిన చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాలేదని నిరుత్సాహపడుతున్నారా? లేక వేరొకరి కింద పని చేయడం ఇష్టం లేక సొంతంగా ఏదైనా స్టార్టప్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ సమాచారం మీ కోసమే. మార్కెట్‌లో సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా, 365 రోజులు డిమాండ్ ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన బిజినెస్ ఐడియాలు ఉన్నాయి. తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి, అధిక లాభాలు గడించదగ్గ ఆ Top-7 వ్యాపారాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1. జ్యూస్ అండ్ ఫ్రూట్ సెంటర్ (Juice & Fruit Center)

ప్రస్తుతం ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ (Health Awareness) పెరిగింది. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌ కంటే సహజమైన ఫ్రూట్ జ్యూస్‌లకే అందరూ మొగ్గు చూపుతున్నారు. జిమ్‌లు, పార్కులు లేదా రద్దీగా ఉండే సెంటర్లలో ఒక చిన్న జ్యూస్ పాయింట్ పెడితే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కస్టమర్ల రద్దీ ఉంటుంది.

2. బేకరీ & పేస్ట్రీ షాప్ (Bakery & Pastry Business)

కేకులు, బిస్కెట్లు, పఫ్స్ వంటి బేకరీ ఐటమ్స్‌కు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. పుట్టినరోజులు, యానివర్సరీలు, పార్టీలు పెరగడంతో బేకరీ బిజినెస్ ఇప్పుడు మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వర్ధిల్లుతోంది. నాణ్యమైన రుచిని అందిస్తే కస్టమర్లు క్యూ కడతారు.

3. ఇంటర్నెట్ కేఫ్ & జిరాక్స్ సెంటర్ (Internet & Xerox Center)

డిజిటల్ విప్లవం వచ్చినా.. ప్రింట్లు, జిరాక్స్, పాన్ కార్డ్, ఆధార్ అప్‌డేట్స్ మరియు వివిధ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసే వారి సంఖ్య తగ్గలేదు. విద్యాసంస్థలు లేదా కోర్టుల సమీపంలో ఈ వ్యాపారం పెడితే తిరుగుండదు.

4. మొబైల్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ట్రక్ (Fast Food Truck)

పెద్దగా షాపు అద్దెలు కట్టనవసరం లేకుండా తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించదగ్గ వ్యాపారం ఇది. సాయంత్రం వేళల్లో కాలేజీలు, ఆఫీసుల దగ్గర నాణ్యమైన ఫుడ్ అందిస్తే నెలకు భారీ ఆదాయం సొంతం చేసుకోవచ్చు.

5. ఐస్ క్రీమ్ & కూల్ డ్రింక్ పార్లర్

ఒకప్పుడు ఇది కేవలం వేసవి కాలానికే పరిమితం, కానీ ఇప్పుడు అన్ని కాలాల్లోనూ ఐస్ క్రీమ్స్ తింటున్నారు. రకరకాల ఫ్లేవర్లు, డెజర్ట్‌లతో చిన్న పార్లర్ ఏర్పాటు చేస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయి.

6. స్టేషనరీ & బుక్ స్టోర్

స్కూళ్లు, కాలేజీలు ఉన్న ఏరియాలో స్టేషనరీ షాపు అనేది ఎప్పుడూ 'సేఫ్' బిజినెస్. పుస్తకాలు, పెన్నులు మాత్రమే కాకుండా గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ కూడా కలిపితే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది.

7. పెట్స్ & పెట్ ఫుడ్ షాప్ (Pets & Pet Food)

ప్రస్తుతం పట్టణాల్లో పెట్ కల్చర్ విపరీతంగా పెరిగింది. కుక్కలు, పిల్లుల సంరక్షణ కోసం ఫుడ్, బెల్ట్స్, మెడిసిన్స్ కొనేవారి సంఖ్య పెరిగింది. ఇది భవిష్యత్తులో ఇంకా లాభదాయకంగా మారబోయే బిజినెస్.

విజయానికి చిట్కా:

ఏ వ్యాపారమైనా సరే ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా సోషల్ మీడియా (Instagram, WhatsApp) ద్వారా ప్రమోషన్ చేస్తే కస్టమర్లను త్వరగా ఆకర్షించవచ్చు. చిన్నగా మొదలుపెట్టి.. క్రమంగా విస్తరించడమే సక్సెస్ సీక్రెట్!

