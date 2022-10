ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ బిజినెస్ చేయవచ్చు.. పెట్టుబడి అవసరం లేదు..!

ఉద్యోగం చేస్తూనే ఈ బిజినెస్ చేయవచ్చు.. పెట్టుబడి అవసరం లేదు..!

Business Idea: ఈ రోజుల్లో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం మధ్య జనాలు ఉద్యోగం కాకుండా అదనపు ఆదాయం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. వాస్తవానికి మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు జీతంతో కుటుంబాన్ని నడపడం పెద్ద సవాలుతో కూడుకున్నది. మీరు ఉద్యోగంతో పాటు అదనపు డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటే కొన్ని ఉత్తమ బిజినెస్‌ ఐడియాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకదాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ రోజుల్లో పనికోసం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనవసరం లేదు. ఉద్యోగ సమయంలో, ప్రయాణ సమయంలో, గ్రామం, నగరం లేదా ఎక్కడైనా బిజినెస్‌ చేయవచ్చు. దీని కోసం మీకు పెద్ద స్థలం, పెట్టుబడి కూడా అవసరం లేదు. ఈ వ్యాపారం కోసం స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ కలిగి ఉంటే సరిపోతుంది. ఫోటోగ్రఫీపై మంచి అభిరుచి ఉంటే చాలా సంపాదిస్తారు ఈ రోజుల్లో ఫోటోలకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఫోటోగ్రఫీని ఇష్టపడితే వాటిని అమ్మడం ద్వారా అదనపు ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు. ఫోటోగ్రాఫర్‌లు తమ ఫోటోలను డేటాబేస్‌లోని ఏదైనా వర్గాలకు అప్‌లోడ్ చేయవచ్చు. దీని కోసం మీరు వెబ్‌సైట్‌కి ఏదైనా మ్యాగజైన్ ఎడిటర్, డిజైనర్ లేదా ఆర్గనైజేషన్‌ని కనెక్ట్ చేయవచ్చు. తద్వారా వ్యక్తులు ఇక్కడ నుంచి మీ ఫోటోలను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. స్టాక్ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా మీరు మీ ఫోటోలను ఎన్నిసార్లైనా అమ్మవచ్చు. ఫోటో వెబ్‌సైట్‌ల జాబితాలో షట్టర్‌స్టాక్, ఫోటోషెల్టర్, గెట్టి ఇమేజెస్ వంటి వెబ్‌సైట్లు ఉన్నాయి. వీడియో ద్వారా కూడా సంపాదన ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తోంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా YouTube వీడియో కంటెంట్ ఎక్కువైపోయింది. ఈ రోజుల్లో యూట్యూబ్‌లో సొంత ఖాతా లేని వారు ఎవరూ ఉండరు. పెద్ద కంపెనీల నుంచి సినీ తారలు లేదా సామాన్యుల వరకు అందరకి సొంత ఛానెళ్లని మెయింటెన్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది వ్యక్తులు YouTube లేదా వీడియో కంటెంట్ ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. వాస్తవానికి వ్యక్తులు తమ వీడియోలను మానిటైజ్ చేయడానికి సబ్‌స్క్రిప్షన్ రుసుమును వసూలు చేయవచ్చు లేదా కంటెంట్‌ను చూడటానికి పాస్‌వర్డ్ రక్షణను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చు.