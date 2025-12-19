Special Salary: ‘వేతనం’ ఆగిపోవద్దు.. కుటుంబ భద్రతకు ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్
ఇంటి పెద్ద మరణించిన తర్వాత కుటుంబానికి నెలనెలా వేతనం లాగా ఆదాయం అందించే ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎవరు తీసుకోవాలి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
ఇంటి పెద్ద ఆకస్మికంగా మరణిస్తే ఆ కుటుంబానికి కలిగే బాధను ఎవరూ తీర్చలేరు. భావోద్వేగ నష్టంతో పాటు, ఆర్థికంగా కూడా కుటుంబం దిక్కుతోచని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటుంది. ఇంటికి వచ్చే నెలవారీ వేతనం ఒక్కసారిగా ఆగిపోతే, జీవనం గడపడం కష్టమవుతుంది. అందుకే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కుటుంబానికి అండగా నిలిచే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.
కానీ, టర్మ్ పాలసీ క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు బీమా మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసుకోవాలా? లేదా నెలనెలా వేతనం లాగా పొందాలా? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారమే ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్.
ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో పాలసీదారుడు మరణిస్తే, బీమా కంపెనీ మొత్తం పరిహారాన్ని ఒకేసారి నామినీకి చెల్లిస్తుంది. కానీ, ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్లో మాత్రం విధానం భిన్నంగా ఉంటుంది.
- బీమా మొత్తాన్ని ఒక్కసారిగా కాకుండా నెలవారీ ఆదాయంగా చెల్లిస్తారు
- పాలసీదారుడి మరణంతో ఆగిపోయిన జీతాన్ని భర్తీ చేయడమే దీని లక్ష్యం
- అందుకే దీనిని ‘స్పెషల్ సాలరీ ఇన్సూరెన్స్’గా కూడా పిలుస్తారు
ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ ప్లాన్ రకాలు
1. పూర్తిగా నెలవారీ ఆదాయం
బీమా మొత్తం మొత్తం నెలవారీ వాయిదాల్లోనే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు (10–15 ఏళ్లు) చెల్లించబడుతుంది.
2. ఏకమొత్తం + నెలవారీ ఆదాయం
ఉదాహరణకు రూ.1 కోటి పాలసీ ఉంటే
- రూ.50 లక్షలు ఏకమొత్తంగా
- మిగిలిన రూ.50 లక్షలు 10 లేదా 15 ఏళ్లపాటు నెలవారీ ఆదాయంగా
అప్పులు తీర్చేందుకు ఏకమొత్తం, ఇంటి ఖర్చుల కోసం నెలవారీ ఆదాయం – ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
3. ఏటా పెరిగే ఆదాయం
ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆదాయం కూడా పెరగాలి.
- మొదటి సంవత్సరం నెలకు రూ.50,000
- రెండో సంవత్సరం రూ.55,000
- మూడో సంవత్సరం రూ.60,000
5% లేదా 10% చొప్పున పెరిగే ఆదాయ ఆప్షన్ ఉంటుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఒక వ్యక్తి రూ.1 కోటి విలువైన ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకున్నారని అనుకుందాం.
దురదృష్టవశాత్తూ ఆయన మరణిస్తే,
- బీమా కంపెనీ మొత్తం రూ.1 కోటిని ఒకేసారి ఇవ్వదు
- ముందే నిర్ణయించిన విధంగా
- 10 లేదా 15 ఏళ్లపాటు
- ప్రతి నెల నిర్ణీత మొత్తం చెల్లిస్తుంది
ఎంత మొత్తం, ఎంతకాలం రావాలి అనేది పాలసీ తీసుకునే సమయంలోనే నిర్ణయించుకోవాలి.
ఈ ప్లాన్ ఎవరికీ అవసరం?
- కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థిక అవగాహన తక్కువగా ఉంటే
- ఇంటి అద్దె, పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు, నిత్యావసరాలకు నెలనెలా ఖర్చులు తప్పనిసరిగా ఉంటే
- ఒకేసారి పెద్ద మొత్తం వస్తే అనవసర ఖర్చులు చేసే ప్రమాదం ఉంటే
- మార్కెట్ రిస్క్, వడ్డీ రేట్ల భయం లేకుండా స్థిర ఆదాయం కావాలంటే
ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్ చాలా ఉపయోగకరం.
ముఖ్యమైన లాభాలు
- కుటుంబానికి వేతనం లాంటి స్థిర ఆదాయం
- పెద్ద మొత్తాన్ని తప్పుగా పెట్టుబడి పెట్టే ప్రమాదం ఉండదు
- మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నెలవారీ ఆదాయం హామీగా వస్తుంది
- ఆర్థిక భద్రతతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా కలుగుతుంది
సారాంశం
ఇంటి పెద్ద లేని లోటు పూడ్చలేము. కానీ, కుటుంబ జీవితం ఆర్థికంగా ఆగిపోకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకే, సాధారణ టర్మ్ పాలసీతో పాటు ఇన్కం రిప్లేస్మెంట్ టర్మ్ ప్లాన్ను ఎంపిక చేసుకోవడం కుటుంబ భవిష్యత్తుకు ఒక తెలివైన నిర్ణయం.