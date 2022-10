త్వరలో కొత్త కార్మిక చట్టాలు.. ఎక్కువ పనిచేస్తే ఎక్కువ చెల్లించాల్సిందే..!

X త్వరలో కొత్త కార్మిక చట్టాలు.. ఎక్కువ పనిచేస్తే ఎక్కువ చెల్లించాల్సిందే..! Highlights *త్వరలో కొత్త కార్మిక చట్టాలు.. ఎక్కువ పనిచేస్తే ఎక్కువ చెల్లించాల్సిందే..!

New Labour Laws: కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. ఈ నిర్ణయం తరువాత మీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పిఎఫ్) పెరుగుతుంది. కానీ మీరు తీసుకునే జీతం తగ్గుతుంది. మోడీ ప్రభుత్వం 4 కొత్త లేబర్ కోడ్‌లను అమలు చేయవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఈ చట్టాలు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బేసిక్ పే, పిఎఫ్‌లో గణనీయమైన మార్పులు ఉంటాయి. కాలక్రమేణా 30 నిమిషాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం వేజెస్ కోడ్ బిల్లు (లేబర్ కోడ్) నిబంధనలను అమలు చేస్తుంది. ఈ నియమాలను అమలు చేసిన తరువాత మీ పని గంటలు ఓవర్ టైం నియమాలు కూడా మారుతాయి. కొత్త ముసాయిదా చట్టం గరిష్ట పని గంటలను 12 కి పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. ముసాయిదా నియమాలలో కాలక్రమేణా 15 నుంచి 30 నిమిషాల మధ్య కూడా 30 నిమిషాలుగా లెక్కించబడుతుంది. దీన్ని ఓవర్ టైంలో చేర్చాలనే నియమం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం నిబంధనలలో 30 నిమిషాల కన్నా తక్కువ ఓవర్ టైం కోసం అర్హతగా పరిగణించబడదు. ముసాయిదా నిబంధనలలో 30 నిమిషాలు లెక్కించడం ద్వారా అదనపు పనిని 15 నుంచి 30 నిమిషాల ఓవర్ టైం లో చేర్చడానికి నిబంధన ఉంది. ముసాయిదా నిబంధనలు ఏ ఉద్యోగి అయినా 5 గంటలకు పైగా నిరంతరం పనిచేయడాన్ని నిషేధించాయి. ప్రతి ఐదు గంటలు గడిచిన తరువాత అరగంట విశ్రాంతి ఇవ్వమని ఉద్యోగులకు సూచనలు కూడా ముసాయిదా నిబంధనలలో చేర్చబడ్డాయి. జీతం తగ్గుతుంది.. లేబర్ కోడ్ నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రాథమిక జీతం మొత్తం జీతంలో 50% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇది చాలా మంది ఉద్యోగుల వేతన నిర్మాణాన్ని మారుస్తుంది. ప్రాథమిక జీతం పెరిగితే, పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీలో తగ్గించిన మొత్తం పెరుగుతుంది. ఇది చేతిలో ఉన్న జీతం తగ్గిస్తుంది. అయితే పిఎఫ్ పెరుగుతుంది. గ్రాట్యుటీ, పిఎఫ్ సహకారం పెరగడంతో ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత అందుకున్న డబ్బు కూడా పెరుగుతుంది. పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీ పెరుగుదలతో కంపెనీల ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారు ఉద్యోగుల కోసం పిఎఫ్‌కు ఎక్కువ సహకారం అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాలు కంపెనీల బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ నిబంధనలను వీలైనంత త్వరగా అమలు చేయాలని మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.