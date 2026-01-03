Smoke Effect: LICకి రెండ్రోజుల్లోనే రూ. 12,000 కోట్ల భారీ నష్టం.. అసలేం జరిగిందంటే?
సిగరెట్లపై పన్ను పెంపు నిర్ణయంతో ఐటీసీ షేర్లు కుప్పకూలాయి. దీంతో ఆ కంపెనీలో భారీ వాటా ఉన్న ఎల్ఐసీకి రెండ్రోజుల్లోనే రూ. 12 వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.
కొత్త ఏడాదిలో ఇన్వెస్టర్లకు చేదు వార్త అందింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒకే ఒక్క నిర్ణయం దేశీయ దిగ్గజ కంపెనీ ఐటీసీ (ITC) షేర్లను అతలాకుతలం చేసింది. ఈ ప్రభావంతో ఐటీసీలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రభుత్వ బీమా సంస్థ ఎల్ఐసీ (LIC) కి కేవలం రెండు రోజుల్లోనే సుమారు రూ. 12,000 కోట్ల సంపద ఆవిరైపోయింది.
అసలు కారణం ఏంటి?
పొగాకు ఉత్పత్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్నుల బాదుడు మొదలుపెట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. సిగరెట్లు, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులపై 40 శాతం జీఎస్టీ (GST) తో పాటు, అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచుతున్నట్లు కేంద్రం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి అమలులోకి రానున్నాయి.
ఐటీసీ షేర్ల పతనం - ఎల్ఐసీకి దెబ్బ
ఐటీసీ కంపెనీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరు సిగరెట్ల విక్రయమే. పన్నులు పెరగడం వల్ల కంపెనీ లాభాలు తగ్గుతాయన్న ఆందోళనతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు.
- షేర్ ధర: రెండ్రోజుల్లోనే ఐటీసీ షేరు దాదాపు 14 శాతం పడిపోయింది. రూ. 491 వద్ద ఉన్న 52 వారాల గరిష్ఠ ధర నుంచి ఏకంగా రూ. 350 స్థాయికి పడిపోయింది.
- మార్కెట్ విలువ: కంపెనీ మొత్తం మార్కెట్ విలువలో రూ. 72,300 కోట్లు ఆవిరైపోయాయి.
ఎల్ఐసీకి వచ్చిన నష్టం లెక్కలివే:
- ఐటీసీ కంపెనీలో ఎల్ఐసీకి 15.86 శాతం వాటా ఉంది. అంటే ఎల్ఐసీ వద్ద సుమారు 198 కోట్లకు పైగా ఐటీసీ షేర్లు ఉన్నాయి.
- షేరు ధర భారీగా పతనం కావడంతో, ఎల్ఐసీ పెట్టుబడి విలువ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది.
- రెండ్రోజుల వ్యవధిలోనే ఎల్ఐసీకి రూ. 11,460 కోట్ల నుంచి రూ. 12,000 కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లింది.
ముగింపు:
కేంద్ర సర్కార్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సిగరెట్ల ధరలు ఫిబ్రవరి నుంచి భారీగా పెరగనున్నాయి. ఇది కేవలం కంపెనీలకే కాకుండా, వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టిన సామాన్య ఇన్వెస్టర్లకు, ఎల్ఐసీ వంటి ప్రభుత్వ సంస్థలకు కూడా భారీ షాక్ ఇచ్చింది. పలు బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఐటీసీ స్టాక్ రేటింగ్ను కూడా తగ్గించడంతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.