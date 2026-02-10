SIP inflows record: సంచలనం సృష్టి్స్తున్న సిప్ పెట్టుబడులు.. జనవరిలో రూ.31 వేల కోట్ల మార్క్ క్రాస్ !
భారతీయ రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్ అస్థిరతను ఏమాత్రం లెక్కచేయడం లేదు. 'మార్కెట్ పడినా.. లేచినా.. మా పెట్టుబడి మాత్రం ఆగదు' అన్నట్లుగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. తాజాగా జనవరి 2026 నెలలో క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP) ద్వారా వచ్చిన నిధులు ఏకంగా రూ.31,002 కోట్లకు చేరి నయా రికార్డులను సృష్టించాయి. బజాజ్ బ్రోకింగ్ విడుదల చేసిన తాజా నివేదికలో పలు ఆసక్తికర అంశాలను వెల్లడించింది. అవి ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) మరో రెండు నెలలు మిగిలి ఉండగానే, గతేడాది రికార్డులను ఇన్వెస్టర్లు బద్దలు కొట్టారు. పది నెలల కాలంలోనే సిప్ పెట్టుబడులు రూ.2.87 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY25) మొత్తం పెట్టుబడుల్లో 99 శాతానికి సమానం. దీనిని బట్టి చూస్తే, సామాన్య ఇన్వెస్టర్లకు స్టాక్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్లపై నమ్మకం ఎంతలా పెరిగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లలో బిజీగా ఉంటే, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FPI) మాత్రం జనవరిలో 'అమ్మకానికే' మొగ్గు చూపారు. రూపాయి విలువ తగ్గడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి, సుంకాల భయాల నేపథ్యంలో విదేశీ సంస్థలు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నాయి.
విదేశీ సంస్థలు తమ పెట్టుబడులను అమ్మిన రంగాలు ఇవే..
ఆర్థిక సేవలు: రూ. 8,592 కోట్లు
ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG): రూ. 7,497 కోట్లు
హెల్త్కేర్: రూ. 6,162 కోట్లు
టెలికాం: రూ. 4,777 కోట్లు వీటితో పాటు ఆటోమొబైల్, రియాల్టీ, పవర్ రంగాల్లోనూ విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు.
మెటల్స్ రంగంపై ఆసక్తి..
మార్కెట్ అంతటా అమ్మకాలు జరుగుతున్నా, కొన్ని రంగాలపై మాత్రం విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు తమ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మెటల్స్ & మైనింగ్ రంగంలోకి అత్యధికంగా రూ.11,526 కోట్లు వచ్చి చేరాయి. ఎగుమతులు పెరగడం, కమోడిటీ ధరలు స్థిరంగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే కెమికల్స్ రంగం (రూ. 2,761 కోట్లు) కూడా విదేశీయులను విశేషంగా ఆకర్షించింది.
జనవరి 2026లో మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి నెలవారీ SIP ఇన్ఫ్లోలు రూ.31,002 కోట్లుగా బలంగా ఉన్నాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక ఈక్విటీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని నొక్కి చెబుతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. FY26 10 నెలల మార్క్ నాటికి, SIP ఇన్ఫ్లోలు ఇప్పటికే రూ.2.87 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. ఈ మొత్తం FY25లో నమోదైన మొత్తం SIP సహకారాలలో 99 శాతానికి సమానం, ఇది రిటైల్ భాగస్వామ్యంలో స్థిరమైన పెరుగుదలను హైలైట్ చేస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి.
మార్కెట్ అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ దేశీయ పెట్టుబడిదారులు క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కొనసాగించారని, రూ.30,000 కోట్ల మార్కుకు పైన ప్రవాహాలను కొనసాగించారని ఈ నెల SIP డేటా సూచిస్తుంది. FPI విషయంలో, జనవరి ప్రవాహాలు "రూపాయి విలువ తగ్గుదల, సంభావ్య సుంకాల చర్యలు, నిరంతర ప్రపంచ వృద్ధి అనిశ్చితి గురించి ఆందోళనల మధ్య చాలా దేశీయ, రేటు-సున్నితమైన మరియు వినియోగ-సంబంధిత రంగాలలో విస్తృత ఆధారిత అమ్మకాలతో, స్పష్టంగా రిస్క్-ఆఫ్, స్థూల-ఆధారిత వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తాయి" అని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది.
డిసెంబర్ నెలలోని సెలెక్టివ్ పొజిషనింగ్ మాదిరిగా కాకుండా, జనవరిలో మరింత దూకుడుగా రిస్క్ తగ్గింది. పెట్టుబడిదారులు దేశీయ డిమాండ్, ఆర్థిక పరిస్థితులతో ముడిపడి ఉన్న రంగాలకు దూరం జరిగారు. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (రూ. 8,592 కోట్లు), ఫాస్ట్-మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ (రూ.7,497 కోట్లు)లో అత్యధికంగా పెట్టుబడులు బయటకు వెళ్లాయి. హెల్త్కేర్ (రూ. 6,162 కోట్లు), కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ (రూ. 5,513 కోట్లు) రంగాలలో లాభాల బుకింగ్, తక్కువ కేటాయింపులు కనిపించాయి. ఆటోమొబైల్ & ఆటో కాంపోనెంట్స్ (రూ. 3,594 కోట్లు), క్యాపిటల్ గూడ్స్ (రూ. 1,532 కోట్లు), నిర్మాణ సామగ్రి (రూ. 857 కోట్లు), టెలికమ్యూనికేషన్ (రూ. 4,777 కోట్లు) నమోదు చేశాయి.
రియాల్టీ (రూ. 2,465 కోట్లు), పవర్ (రూ. 1,867 కోట్లు), టెక్స్టైల్ (రూ. 275 కోట్లు) వంటి రేట్-సెన్సిటివ్, పాలసీ-లింక్డ్ స్పేస్లు కూడా అమ్మకాలను ఎదుర్కొన్నాయి. అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (రూ. 1,835 కోట్లు) స్థూల అనిశ్చితి ప్రపంచ టెక్ డిమాండ్పై ప్రభావం చూపడంతో ఉపసంహరణలు జరిగాయి. ఇదే టైంలో మార్కెట్లో కేంద్రీకృత కొనుగోళ్లు జరిగాయి. మెటల్స్ & మైనింగ్ (రూ. 11,526 కోట్లు) ప్రముఖ కొనుగోలుదారుగా ఉద్భవించింది, తరువాత కెమికల్స్ (రూ. 2,761 కోట్లు) ఉన్నాయి.