Silver Price Crash: హైదరాబాద్లో వెండి ధరలకు 'బ్రేక్'.. కేజీపై రూ. 20,000 పతనం! కొనుగోలుదారులకు పండగే..
Silver Price Crash: హైదరాబాద్లో వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. కేజీ వెండిపై ఏకంగా రూ. 20,000 తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు షాపులకు క్యూ కడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఈటీఎఫ్ (ETF) ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రభావంపై పూర్తి రిపోర్ట్ ఇక్కడ..
Silver Price Crash: గత నెలలో ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన వెండి ధరలు, ఫిబ్రవరిలో మాత్రం పాతాళానికి పడిపోతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు మరియు డాలర్ విలువ పెరగడంతో వెండి ధరల్లో భారీ కరెక్షన్ కనిపిస్తోంది. ఆల్ టైమ్ హై నుండి చూస్తే ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 1.20 లక్షల మేర ధర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ అప్డేట్: శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో వెండి ధరల పరిస్థితి ఇలా ఉంది:
కిలో వెండి ధర: రూ. 2,80,000 (నేడు తగ్గిన ధర: రూ. 20,000)
MCX సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్: మార్చి ఫ్యూచర్స్ రూ. 2,45,250 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్: గతంలో 100 డాలర్ల మార్కును దాటిన ట్రాయ్ ఔన్స్ వెండి ధర, ప్రస్తుతం 75 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking): వెండి ధరలు 100 డాలర్ల పైకి వెళ్లినప్పుడు ఈటీఎఫ్ (ETF) ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.
డాలర్ బలం: అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ పుంజుకోవడంతో బంగారం, వెండి ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
ప్రపంచ పరిణామాలు: అమెరికా ఆర్థిక విధానాల్లో మార్పులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడుల సరళిని మారుస్తున్నారు.
భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుంది? ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గినప్పటికీ, వెండికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా రాబోయే ఐదేళ్లలో ధరలు మళ్ళీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా:
EV బ్యాటరీస్ & సోలార్ ప్యానెల్స్: పారిశ్రామికంగా వెండి వినియోగం పెరుగుతోంది.
AI డేటా సెంటర్స్: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో వెండి అవసరం పెరగడం ధరలకు మద్దతునివ్వనుంది.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన: మార్కెట్ ప్రస్తుతం అత్యంత అస్థిరంగా ఉంది. ధరలు తగ్గిన సమయంలో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ మార్జిన్ నిబంధనలను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ఉత్తమం.