Silver Price Today :వెండి ‘విశ్వరూపం’.. తొలిసారి రూ. 4 లక్షల మార్కు దాటిన ధర.. యుద్ధ భయంతో వణుకుతున్న మార్కెట్లు!
Silver Price Today: చరిత్ర సృష్టించిన వెండి ధర. తొలిసారిగా ₹ 4,00,000 మార్కును దాటిన కేజీ వెండి. ట్రంప్ హెచ్చరికలు, ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు మరియు సరఫరా కొరత వల్ల మండుతున్న లోహాల ధరలు.
Silver Price Today: భారత కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో గురువారం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం నమోదైంది. గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న వెండి ధరలు, ఒక్కసారిగా 4 శాతం ఎగబాకి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాయి. చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కేజీ వెండి ధర రూ. 4,00,780 వద్దకు చేరి ట్రేడర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు:
1. ట్రంప్ హెచ్చరికలు - యుద్ధ మేఘాలు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై వెనక్కి తగ్గకపోతే "భయంకరమైన దాడి" ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించడం, దానికి ఇరాన్ కూడా దీటుగా బదులివ్వడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం, వెండి వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు.
2. ఫెడ్ నిర్ణయం మరియు డాలర్ పతనం: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచడం, ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాలేదని ఫెడ్ ఛైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ పేర్కొనడంతో డాలర్ విలువ బలహీనపడింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్స్కు 120 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది.
3. తీవ్రమైన నిల్వల కొరత: మార్కెట్లో డిమాండ్కు సరిపడా వెండి సరఫరా లేకపోవడం కూడా ధరల మంటకు కారణమైంది. బంగారం ధరలు సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తుకు చేరడంతో, ఇన్వెస్టర్లు వెండిపై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. కేవలం ఈ ఏడాదిలోనే వెండి 60 శాతం లాభాన్ని ఇవ్వడం విశేషం.
మరికొన్ని లోహాల పరిస్థితి:
♦ బంగారం: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు పసిడి ధర 5,588 డాలర్లకు చేరింది. 2025లో 64% లాభాన్ని ఇవ్వగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 27% పెరిగింది.
♦ ప్లాటినం: ఇది కూడా 1% వృద్ధితో 2,723 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
విశ్లేషకుల హెచ్చరిక: ధరలు ఇంత వేగంగా పెరగడం వల్ల మార్కెట్లో 'బబుల్' ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, త్వరలోనే భారీ కరెక్షన్ (ధరలు తగ్గడం) వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు.