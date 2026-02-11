Silver Price Crash Today: మళ్లీ తగ్గిన వెండి ధర.. లక్షన్నర మేర పతనం! కొనుగోలుకు ఇదే సరైన సమయమా?
Silver Price Crash Today: వెండి ధరల్లో భారీ పతనం! ఫిబ్రవరి 11, 2026 నాటికి కిలో వెండి ధర రూ. 2.53 లక్షలకు పడిపోయింది. గత నెల రికార్డు స్థాయి రూ. 4.25 లక్షల నుండి 40% వరకు తగ్గుదల. అంతర్జాతీయ కారణాలు మరియు ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వల్ల వచ్చిన ఈ మార్పు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Silver Price Crash Today: వెండి ప్రేమికులకు మరియు ఇన్వెస్టర్లకు ఇది షాకింగ్ న్యూస్. గత నెలలో ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 11, 2026 (బుధవారం) నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో ఒక కేజీ వెండి ధర సుమారు రూ. 2,53,230 పలుకుతోంది.
రికార్డు స్థాయి నుండి భారీ పతనం: గత నెలలో వెండి ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ. 4.25 లక్షలకు చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ గరిష్ట స్థాయిలతో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం వెండి ధర దాదాపు 40 శాతం మేర తగ్గింది. అంటే కేవలం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై సుమారు లక్షన్నర రూపాయలు తగ్గుదల కనిపించింది. వెండి ధరల్లో ఇంతటి వేగవంతమైన హెచ్చుతగ్గులు రావడం మార్కెట్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం: గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఒక దశలో 120 డాలర్లు పలికిన ఔన్స్ వెండి ధర ప్రస్తుతం 75 డాలర్లకు పడిపోయింది.
ప్రాఫిట్ బుకింగ్: ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కు తీసుకోవడం (Profit Booking) ప్రారంభించారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ డిమాండ్: పారిశ్రామికంగా, ముఖ్యంగా సోలార్ మరియు గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో వెండికి డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, కృత్రిమంగా పెరిగిన విలువ ఇప్పుడు సాధారణ స్థితికి (Market Correction) చేరుకుంటోంది.
నిపుణుల సూచన: వెండి పైన పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఈ కరెక్షన్ ఎంతవరకు స్థిరపడుతుందో వేచి చూడాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మరియు డాలర్ విలువపై ఆధారపడి ధరలు మారుతున్నాయి కాబట్టి, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం చూసే వారు ఈ తగ్గుదలను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.