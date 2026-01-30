Silver Price Crash : వెండి మార్కెట్లో ప్రకంపనలు..గంటలోనే రూ.65,000 తగ్గిన ధర
Silver Price Crash : వెండి మార్కెట్లో జనవరి 29న చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే ఇన్వెస్టర్ల గుండె ఆగిపోయినంత పనైంది. కొద్దిసేపటి క్రితం వరకు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన వెండి ధర, ఒక్కసారిగా పాతాళానికి పడిపోయింది. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో నిమిషాల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.65,000 పతనం కావడం చరిత్రలో ఒక అరుదైన, విస్మయకర సంఘటనగా నిలిచింది. ఒక సునామీ వచ్చి వెళ్లినట్లుగా ధరలు తలకిందులు కావడంతో ట్రేడర్లు బెంబేలెత్తిపోయారు. గురువారం కమోడిటీ మార్కెట్ ప్రారంభం అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగింది. వెండి ధరలు కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ ముందుకు సాగాయి. కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.4.20 లక్షల మార్కును తాకడంతో ఇన్వెస్టర్లు పండగ చేసుకున్నారు. వెండి కొత్త చరిత్రను లిఖిస్తుందని అంతా భావిస్తున్న తరుణంలో, రాత్రి 8:30 గంటల ప్రాంతంలో ఊహించని మలుపు తిరిగింది. చూస్తుండగానే వెండి ధరలు రెప్పపాటులో కరిగిపోవడం ప్రారంభించాయి. కేవలం ఒకే ఒక గంట వ్యవధిలో రూ.4.20 లక్షల నుంచి రూ.3.55 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే ఒక్కో కిలోపై ఏకంగా రూ.65,000 కంటే ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లింది.
ఈ ఆకస్మిక పతనానికి ప్రధాన కారణం లాభాల బుకింగ్ అని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోగానే, పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా భారీ స్థాయిలో అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విలువైన లోహాల ధరల్లో కలిగిన అస్థిరత కూడా భారత మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. ధరలు ఇంత వేగంగా పడిపోవడంతో ఇంట్రా-డే ట్రేడర్లు షాక్కు గురయ్యారు. చాలా మందికి స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్లు కూడా పని చేయలేనంత వేగంగా ఈ పతనం సంభవించింది.
అయితే, రాత్రి 8 గంటల సమయానికి మార్కెట్ కొంత కోలుకుంది. ప్రస్తుతం ఎంసీఎక్స్లో వెండి కిలోకు రూ.3,97,428 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంటే పతనం తర్వాత మళ్లీ కొంత పుంజుకుంది. వెండి ధరల్లో ఇటువంటి విపరీతమైన హెచ్చుతగ్గులు గతంలో ఎన్నడూ చూడలేదని పాత ట్రేడర్లు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఒక్కసారిగా మారిపోవడం వెండి ధరల వేగానికి బ్రేకులు వేసింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూస్తుంటే వెండి మార్కెట్ అత్యంత అస్థిరంగా ఉందని స్పష్టమవుతోంది. దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఈ పతనం ఒక మంచి అవకాశంగా మారవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కానీ, స్వల్పకాలిక వ్యాపారం చేసే వారు మాత్రం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. వెండి ధరలు మళ్లీ రూ.4 లక్షల మార్కును దాటుతాయా లేక ఇక్కడే స్థిరపడతాయా అనేది వేచి చూడాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం వెండిలో రిస్క్, రివార్డ్ రెండూ భారీ స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.