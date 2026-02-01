Silver Price Crash in Hyderabad Today: హైదరాబాద్లో కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఒక్క రోజే రూ. 85 వేలు పతనం.. ప్రస్తుతం ఎంతంటే?!
Silver Price Crash in Hyderabad Today: హైదరాబాద్లో వెండి ధరలు భారీగా కుప్పకూలాయి. ఒక్క రోజే కిలోపై రూ. 85,000 వరకు తగ్గుదల నమోదైంది. బడ్జెట్ ప్రభావం, అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో వెండి ధరల పతనం.
Silver Price Crash in Hyderabad Today: గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు అంతే వేగంతో నేలను తాకుతున్నాయి. వెండి చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయి పతనం నమోదైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మార్కెట్లో జనవరి 31న కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ. 85,000 ధర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను, సామాన్య ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
నిన్నటి వరకు రూ. 4 లక్షల మార్కును దాటిన వెండి ధర, నేడు భారీగా దిగివచ్చింది.
కిలో వెండి ధర: ప్రస్తుతం రూ. 3,20,000 నుండి రూ. 3,50,000 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది.
10 గ్రాముల వెండి: సుమారు రూ. 3,500 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఒక్క రోజులోనే మార్పు: నిన్నటి ధర రూ. 4,05,000తో పోలిస్తే సుమారు రూ. 55,000 నుండి రూ. 85,000 వరకు క్షీణించింది.
ఒకే వారంలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు:
ఈ వారం వెండి మార్కెట్ అత్యంత అస్థిరంగా మారింది. జనవరి 29న కిలో వెండి ధర రూ. 4.25 లక్షల ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిని తాకగా, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే భారీగా పడిపోయింది. అంటే వారం వ్యవధిలోనే దాదాపు లక్ష రూపాయల మేర ఒడిదుడుకులు కనిపించాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో కూడా వెండి ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 27% మేర పతనమయ్యాయి.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
వెండి ధరలు అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking): నెల రోజుల్లోనే 70% పైగా ధరలు పెరగడంతో, ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా తమ స్టాక్ను విక్రయించి లాభాలను వెనక్కి తీసుకున్నారు.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక నిర్ణయాలు, డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండిపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది.
బడ్జెట్ 2026 ఎఫెక్ట్: ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్లో విలువైన లోహాలపై దిగుమతి సుంకం (Import Duty) తగ్గిస్తారనే ప్రచారం మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.