Silver Overtakes Apple: గ్లోబల్ మార్కెట్ క్యాప్ $4.04 ట్రిలియన్లకు చేరింది
వెండి ధరలు చారిత్రక శిఖరాలను అధిగమించాయి, ఆపిల్ను కూడా మించిపోయి $4.04 ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్ను పొందాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌరశక్తి, ఈవీ, ETFs నుండి డిమాండ్ అనూహ్యమైన వృద్ధిని తేవడంలో కారణమైంది, ప్రపంచంలోనే వెండి మూడవ అత్యంత విలువైన పెట్టుబడిగా మారింది.
"పేదల బంగారం"గా ఎంతోకాలంగా పిలువబడిన వెండి, మార్కెట్లో అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకోవడంతో, గతంలో వెలువడిన అంచనాలను తలకిందులు చేసింది. ఫలితంగా, టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ మార్కెట్ క్యాప్ను కూడా వెనక్కి నెట్టి, ప్రపంచంలో మూడవ అత్యంత విలువైన పెట్టుబడి ఆస్తిగా ఇది అవతరించింది. మొదటి స్థానంలో ఉన్న బంగారాన్ని అధిగమించిన తర్వాత, చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా (Nvidia) ఇప్పుడు $4.04 ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్తో రెండవ స్థానంలో ఉంది.
రికార్డ్-బ్రేకింగ్ లాభాలు
ఈ సంవత్సరం, వెండి ధర నమ్మశక్యం కాని విధంగా 140% పెరిగింది మరియు దాని విలువ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. కేవలం ఈ వారంలోనే ధరలలో 9% పెరుగుదల నమోదైంది, మరియు బుధవారం నాటికి అంతర్జాతీయ స్పాట్ ధర ఔన్సుకు $72 డాలర్లుగా ఉంది. భారతదేశంలో, కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు ₹2.33 లక్షలకు చేరుకుంది. ధరలలో ఈ సంచలనాత్మక పెరుగుదల సాధారణ పెట్టుబడిదారులనే కాకుండా, మార్కెట్ విశ్లేషకులను కూడా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
ర్యాలీకి కారణమేమిటి?
వెండి ధరల పెరుగుదలకు యుఎస్ ద్రవ్య విధానం యొక్క ప్రభావమే ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వచ్చే ఏడాది వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందని పెట్టుబడిదారులు ఆశిస్తున్నారు, ఇది వెండిపై ఆసక్తిని పెంచడానికి కారణం. కొత్త ఫెడ్ ఛైర్మన్ యుఎస్ ఆర్థిక విధానాలకు అనుగుణంగా వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపులను కొనసాగించవచ్చని, తద్వారా వెండి పెట్టుబడులకు సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తారని బలమైన నమ్మకం ఉంది.
మరోవైపు, ధరల పెరుగుదలకు బాహ్య మరియు అంతర్గత కారకాలు రెండూ కలిపి పనిచేస్తున్నాయని సూచికలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ రంగం, సౌర విద్యుత్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు మరియు వైద్య పరికరాలలో దీని అనువర్తనం కారణంగా లోహానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. పారిశ్రామిక మరియు సాంకేతిక ప్రక్రియల కోసం కొత్త కోటింగ్ అప్లికేషన్లు అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అక్టోబర్లో చిన్న మందగమనం ఏర్పడినప్పటికీ, ఈటిఎఫ్లు (ETFs) మరియు పారిశ్రామిక డిమాండ్ నుండి లభించిన మద్దతుతో అది సులభంగా అధిగమించబడింది.
సాంకేతిక సూచికలు సాధ్యమైన దిద్దుబాటును సూచిస్తున్నాయి
స్వల్పకాలిక వెండి ధర గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంపై మార్కెట్లోని కొంతమంది విశ్లేషకులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. వెండి యొక్క రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) ప్రస్తుతం 80 పాయింట్ల వద్ద ఉంది, ధర 70 దాటితే దిద్దుబాటు జరగవచ్చని ఇది సాంకేతిక సూచనగా పరిగణించబడుతుంది. అదే సమయంలో, సరఫరా పరిమితులు, ముఖ్యంగా చైనాలో వెండి నిల్వలు తగ్గిపోవడం, ధరలు మరింత పెరగడానికి కారణం కావచ్చని ఇతరులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం మాత్రం బలంగా ఉంది
అభిప్రాయాలు భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, వెండి పట్ల పెట్టుబడిదారులలో సానుకూల దృక్పథం ఉంది. పెప్పర్స్టోన్ గ్రూప్ వ్యూహకర్త ఇలా వ్యాఖ్యానించారు, “ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితి బంగారం మరియు వెండి అమ్మకాలు మరియు పెట్టుబడులు పెరగడం ద్వారా వర్గీకరించబడింది. అంతర్జాతీయ వెండి ధరలు ఊహించిన దాని కంటే కూడా ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది."
పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు మరియు ఊహాజనిత వ్యాపారం నుండి బలమైన డిమాండ్ కలయికతో, వెండి నిజంగా మార్కెట్ యొక్క ఒక విశేషమైన దృగ్విషయంగా నిలుస్తోంది, చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన ధరల పెరుగుదలలలో ఒకటి నమోదు కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది.