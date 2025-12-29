Silver Creates History: చరిత్రలో తొలిసారి 80 డాలర్ల మార్కు దాటిన ధర! ప్లాటినం సైతం రికార్డు స్థాయికి..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర చరిత్ర సృష్టించింది. పారిశ్రామిక డిమాండ్ కారణంగా తొలిసారి ఔన్స్కు 80 డాలర్ల మార్కును దాటి దూసుకుపోతోంది. వెండితో పాటు బంగారం, ప్లాటినం కూడా రికార్డు స్థాయి ధరలను తాకాయి. ఈ ఏడాది వెండి ఏకంగా 181 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం.
పెట్టుబడిదారులకు కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరలు అదుపులేకుండా దూసుకుపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి (Silver) తన పాత రికార్డులన్నింటినీ చెరిపివేస్తూ తొలిసారి 80 డాలర్ల మైలురాయిని అధిగమించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. వెండితో పాటు ప్లాటినం కూడా జీవితకాల గరిష్టానికి చేరగా, పసిడి పరుగు కొనసాగుతూనే ఉంది.
వెండి రికార్డుల వేట: 2025లో 181% వృద్ధి!
ఈ ఏడాది బంగారం కంటే వెండి అత్యంత వేగంగా లాభాలను అందించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో వెండి ధర ఒకానొక దశలో ఔన్స్కు 83.62 డాలర్ల వద్ద ఆల్-టైమ్ హైని తాకింది.
కీలక కారణం: అమెరికా ప్రభుత్వం వెండిని 'కీలక ఖనిజాల జాబితా' (Critical Minerals List)లో చేర్చడం మరియు పారిశ్రామికంగా పెరిగిన డిమాండ్ వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణమయ్యాయి.
స్టాక్ కొరత: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి నిల్వలు తగ్గడం కూడా ఈ అసాధారణ పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోసింది.
బంగారం, ప్లాటినం సైతం ఆకాశానికే..
కేవలం వెండి మాత్రమే కాకుండా ఇతర లోహాలు కూడా రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి:
- బంగారం: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్స్కు 4,549 డాలర్ల రికార్డు స్థాయిని తాకింది. ఈ ఏడాది పసిడి ధర ఏకంగా 72 శాతం మేర పెరిగింది.
- ప్లాటినం: ఇది కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా 2,478 డాలర్ల ఆల్-టైమ్ హైకి చేరుకొని ట్రేడర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.
- ధరల దూకుడుకు 4 ప్రధాన కారణాలు:
- ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న బంగారం, వెండి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
- బలహీనపడ్డ డాలర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ గత రెండు నెలల కనిష్టానికి పడిపోవడం లోహాల ధరలకు ప్లస్ అయ్యింది.
- సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేసుకుంటున్నాయి.
- భౌగోళిక పరిస్థితులు: రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపుపై వస్తున్న వార్తలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
- విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: పారిశ్రామిక రంగంలో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరగడం వల్ల, రానున్న రోజుల్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.