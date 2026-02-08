Gold Price : కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు..వారంలో ఏకంగా రూ.35,000 తగ్గుదల
Gold Price : బంగారం, వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా శుభవార్త. గత వారం రోజులుగా పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు వారం వ్యవధిలో ఏకంగా రూ.35 వేల వరకు తగ్గడం సామాన్యులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. నేడు ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 8, 2026) కావడంతో మార్కెట్ సెలవు కావడంతో ధరల్లో పెద్దగా మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో గత వారం రోజులుగా (ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 7 వరకు) బంగారం ధరలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి. ఈ వారం రోజుల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.3,980 తగ్గి రూ.1,56,600 కి చేరింది. అలాగే ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.3,650 తగ్గి రూ.1,43,550 గా ఉంది. ఇక వెండి పరిస్థితి మరింత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న కేజీ వెండి రూ.3.20 లక్షలు ఉండగా, కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే రూ.35 వేలు తగ్గి రూ.2.85 లక్షలకు పడిపోయింది.
నేడు (ఫిబ్రవరి 8) హైదరాబాద్లో ధరలు ఇవే
ఈరోజు ఆదివారం కావడంతో బులియన్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ జరగదు, కాబట్టి నిన్నటి ధరలే కొనసాగుతున్నాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,56,600
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,43,550
18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,17,450
వెండి (1 కేజీ): రూ. 2,85,000 (నిన్నటి కంటే స్వల్ప మార్పులతో)
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో డాలర్ ఇండెక్స్ బలహీనపడటం బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై సానుకూల సంకేతాలు ఇవ్వడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో సరఫరా పెరగడం, కొత్త హెడ్జింగ్ డిమాండ్ వల్ల స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ నివేదిక ప్రకారం అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలు తగ్గడం కూడా పసిడి రేట్ల పతనానికి ఒక కారణం. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.