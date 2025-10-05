  • Menu
Sigma Solve Stock Split: పెట్టుబడుదారులకు పండగే.. వచ్చే వారం మూడు కంపెనీలు స్టాక్ స్ప్లిట్..!

Highlights

ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు మరో ముఖ్యమైన వార్త రానుంది. మూడు కంపెనీలు తమ వాటాలను విభజించుకోబోతున్నాయి.

Sigma Solve Stock Split: ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు మరో ముఖ్యమైన వార్త రానుంది. మూడు కంపెనీలు తమ వాటాలను విభజించుకోబోతున్నాయి. ఈ జాబితాలో సిగ్మా సోల్వ్ లిమిటెడ్, AGI ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్, నర్మదా మాక్‌ప్లాస్ట్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. స్టాక్ స్ప్లిట్ అంటే ఒక కంపెనీ తన ప్రస్తుత వాటాలను చిన్న యూనిట్లుగా విభజించి, వాటా ధరను తగ్గిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు వాటాలను కొనుగోలు చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

నర్మదా మాక్‌ప్లాస్ట్

నర్మదా మాక్‌ప్లాస్ట్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వచ్చే వారం స్టాక్ స్ప్లిట్‌ను కూడా నిర్వహిస్తుంది. కంపెనీ షేర్ ధరను రూ.10 నుండి రూ.2కి తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. ఎక్స్-డేట్, రికార్డ్ తేదీ అక్టోబర్ 10, 2025గా నిర్ణయించారు. ఈ స్ప్లిట్ చిన్న పెట్టుబడిదారుల పెట్టుబడిని సులభతరం చేయడానికి, స్టాక్ ట్రేడింగ్‌ను ప్రోత్సహించడానికి ఒక ప్రయత్నం.

సిగ్మా సోల్వ్

సిగ్మా సోల్వ్ లిమిటెడ్ వచ్చే వారం తన వాటాలను విభజించనుంది. 1 షేరు ధరను రూ.10 నుండి రూ.1కి తగ్గించాలని కంపెనీ నిర్ణయించింది. గడువు తేదీ అక్టోబర్ 6, 2025, రికార్డు తేదీ అక్టోబర్ 6, 2025. అంటే అక్టోబర్ 6 నాటికి సిగ్మా సోల్వ్ షేర్లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు విభజన తర్వాత వారి డీమ్యాట్ ఖాతాలలో కొత్త వాటాలను అందుకుంటారు. స్టాక్ స్ప్లిట్ ఉద్దేశ్యం షేర్లను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, చిన్న పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి అవకాశాలను పెంచడం.

ఏజీఐ ఇన్ఫ్రా

ఏజీఐ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్ స్టాక్ స్ప్లిట్ ప్రకటించింది, షేర్ ధరను రూ.5 నుండి రూ.1కి తగ్గించింది. ఎక్స్-డేట్, రికార్డ్ తేదీ అక్టోబర్ 10, 2025గా నిర్ణయించారు. ఈ చర్య కంపెనీ షేర్లను మరింత లిక్విడ్‌గా, చిన్న పెట్టుబడిదారులకు కొనుగోలు చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ AGI ఇన్ఫ్రా స్టాక్ స్ప్లిట్ పెట్టుబడిదారులకు స్టాక్ మార్కెట్‌లో వారి భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

స్టాక్ స్ప్లిట్ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే తక్కువ షేర్ ధరలు పెట్టుబడిదారులు షేర్లను కొనుగోలు చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. ఇది పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్‌కు ద్రవ్యతను తెస్తుంది. ఇంకా, చిన్న పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు కంపెనీ షేర్లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు కాబట్టి కంపెనీ బ్రాండ్ విలువ, నమ్మకం కూడా పెరుగుతుంది.

