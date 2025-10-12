  • Menu
DMart Avenue Supermarts Q2 Results: డీమార్ట్.. రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలు.. రూ.684.8 కోట్ల లాభాలు..!

DMart Avenue Supermarts Q2 Results
DMart Avenue Supermarts Q2 Results: డీమార్ట్.. రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలు.. రూ.684.8 కోట్ల లాభాలు..!

Highlights

DMart Avenue Supermarts Q2 Results: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాధాకిషన్ దమానీ యాజమాన్యంలోని అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తన రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలను అక్టోబర్ 11, 2025 శనివారం విడుదల చేసింది.

DMart Avenue Supermarts Q2 Results: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాధాకిషన్ దమానీ యాజమాన్యంలోని అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తన రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాలను అక్టోబర్ 11, 2025 శనివారం విడుదల చేసింది. కంపెనీ లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 3.9శాతం పెరిగింది. జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో, డీమార్ట్‌ను నిర్వహిస్తున్న కంపెనీ రూ.684.8 కోట్ల నికర లాభాన్ని నివేదించింది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో, గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.659.44 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించిందని కంపెనీ పేర్కొంది.

పెట్టుబడిదారులు సోమవారం కంపెనీ షేర్లను (అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ షేర్ ధర) నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తారు. అక్టోబర్ 13న దాని షేర్లు కదలికను చూడవచ్చు. డీమార్ట్‌ను నిర్వహిస్తున్న అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్, సెప్టెంబర్ 30, 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాల ద్వారా రూ.16,676.3 కోట్ల ఆదాయాన్ని నివేదించింది, గత సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.14,444.5 కోట్లు. ఆర్థిక సంవత్సరం 26 రెండవ త్రైమాసికంలో అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ మొత్తం ఖర్చులు 16శాతం పెరిగి రూ.15,751.08 కోట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో రూ.13,574.83 కోట్లు.


"గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే Q2 FY26లో మా ఆదాయం 15.4శాతం పెరిగింది. పన్ను తర్వాత లాభం (PAT) మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 5.1శాతం పెరిగింది. Q2 FY25తో పోలిస్తే Q2 FY26లో రెండు సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల డీమార్ట్ స్టోర్ల సంఖ్య 6.8శాతం పెరిగింది. ప్రభుత్వం ఇటీవల జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రకటించిన తర్వాత, వర్తించే చోటల్లా జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు ప్రయోజనాలను మా వినియోగదారులందరికీ అందించాము" అని అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్ CEO-డిజిగ్నేట్ అన్షుల్ అసవా అన్నారు.

కంపెనీ ఈ-కామర్స్ విభాగం, డీమార్ట్ రెడీ పనితీరుపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, అవెన్యూ ఈ-కామర్స్ లిమిటెడ్ హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్, సిఇఒ విక్రమ్ దాసు మాట్లాడుతూ, "మేము మా ప్రస్తుత మార్కెట్లలో 10 కొత్త ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ కేంద్రాలను జోడించాము. ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం, మా ఉనికిని మరింతగా పెంచుకోవడం కొనసాగించాము. ఈ త్రైమాసికంలో మేము ఐదు నగరాల్లో (అమృత్‌సర్, బెలగావి, భిలాయ్, చండీగఢ్, ఘజియాబాద్) కార్యకలాపాలను ముగించాము. మేము ఇప్పుడు భారతదేశంలోని 19 నగరాల్లో ఉన్నాము."

