Sent Money to Wrong UPI ID? ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే మీ నగదు వాపస్!
పొరపాటున వేరే వాళ్లకు యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తే 24 గంటల్లోపు ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా మీ డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. NPCI హెల్ప్లైన్ మరియు బ్యాంక్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసే విధానం ఇక్కడ చూడండి.
యూపీఐ పేమెంట్ చేసినప్పుడు అవతలి వ్యక్తికి నగదు క్రెడిట్ అయినట్లు మెసేజ్ రాగానే మన పని అయిపోయిందని అనుకుంటాం. కానీ పొరపాటు జరిగినప్పుడు మీరు ఎంత వేగంగా స్పందిస్తే, రికవరీకి అంత అవకాశం ఉంటుంది.
వెంటనే చేయాల్సిన 3 ముఖ్యమైన పనులు:
1. యూపీఐ యాప్లో ఫిర్యాదు (Report in App): మీరు వాడుతున్న PhonePe, Google Pay లేదా Paytm యాప్లో 'Transaction History' లోకి వెళ్లాలి. ఆ తప్పు ట్రాన్సాక్షన్ను సెలెక్ట్ చేసి, 'Help' లేదా 'Report a Problem' పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ 'Wrong UPI Transaction' ఆప్షన్ ఎంచుకుని వివరాలు నమోదు చేయాలి.
2. NPCI హెల్ప్లైన్కు ఫోన్ చేయండి: నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ నంబర్ను అందుబాటులో ఉంచింది.
టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 1800 120 1740 ఈ నంబర్కు కాల్ చేసి మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ, తేదీ, మరియు పంపిన మొత్తం వివరాలను తెలిపి ఫిర్యాదు చేయాలి.
3. బ్యాంకును సంప్రదించండి: వెంటనే మీ బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్కు కాల్ చేయాలి లేదా వీలైతే హోమ్ బ్రాంచ్కు వెళ్లాలి. బ్యాంక్ అధికారులు ఆ లావాదేవీని పరిశీలించి, అవతలి వ్యక్తి (Receiver) బ్యాంక్ ఖాతాను సంప్రదిస్తారు. ఆ నగదును విత్ డ్రా చేసుకోకుండా 'ఫ్రీజ్' చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
పరిష్కారం లభించకపోతే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ మీరు పైన చెప్పిన పద్ధతుల్లో ఫిర్యాదు చేసినా 30 రోజుల్లోపు ఫలితం లేకపోతే, ఈ క్రింది మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు:
NPCI పోర్టల్: npci.org.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి 'Get in Touch' సెక్షన్లో 'UPI Dispute Redressal Mechanism' ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
RBI అంబుడ్స్మన్: అప్పటికీ సమస్య తీరకపోతే నేరుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేసే హక్కు మీకు ఉంటుంది.
డబ్బులు తిరిగి రాకపోవడానికి కారణాలు:
కొన్నిసార్లు కింద పేర్కొన్న కారణాల వల్ల నగదు వెనక్కి రాకపోవచ్చు:
అవతలి వ్యక్తి నిరాకరణ: డబ్బులు అందుకున్న వ్యక్తి తిరిగి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోకపోతే చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
జాప్యం: ఫిర్యాదు చేయడంలో 48 గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యం చేస్తే రికవరీ కష్టమవుతుంది.
మోసపూరిత లింకులు: స్కామర్లు పంపే లింకుల ద్వారా డబ్బులు కోల్పోతే వాటిని వెనక్కి తెప్పించడం సవాలుతో కూడుకున్న పని.
ముఖ్య సూచన: పేమెంట్ చేసే ముందు అవతలి వ్యక్తి పేరును ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి. తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే 'Payment Requests'ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదించకండి.