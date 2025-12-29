Market Shock: సెన్సెక్స్ & నిఫ్టీ 3 రోజుల వరుస పతనం – స్టాక్ ఎందుకు తగ్గుతుంది?
29 డిసెంబర్ మార్కెట్: FIIల అమ్మకాలతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ నష్టాలు. టాప్ గెయినర్స్, లూజర్స్, రంగాల వారీ పనితీరు మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
డిసెంబర్ 29, సోమవారం నాడు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాలతో ముగిసింది. తక్కువ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ మరియు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే కొత్త సానుకూల అంశాలు లేకపోవడంతో మార్కెట్ భాగస్వాములు అప్రమత్తత పాటించారు. ఫలితంగా సెన్సెక్స్ మరియు నిఫ్టీ పతనాన్ని కొనసాగించాయి. డిసెంబర్లో చాలా సెషన్లలో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) మరియు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (FPIs) స్థిరంగా అమ్మకాలు చేపట్టడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ఒత్తిడిని పెంచింది.
మార్కెట్ స్నాప్షాట్:
- సెన్సెక్స్: 34,445.41, (-0.41%)
- నిఫ్టీ 50: 100.20 పాయింట్ల నష్టంతో ముగిసింది (డేటాలో 10% డౌన్ అని ఉంది, కానీ అది పాయింట్ల నష్టంగా భావించబడుతోంది)
- BSE మిడ్క్యాప్: -0.45%
- BSE స్మాల్క్యాప్: -0.50%
పతనానికి సాధ్యమయ్యే కారణాలు:
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కు చెందిన పరిశోధనా విభాగాధిపతి వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు సెలవుల మూడ్లో ఉండటంతో మార్కెట్లో బలమైన సానుకూలతలు కొరవడ్డాయని అన్నారు. 2026 వైపు చూస్తున్నప్పుడు, దృష్టి Q3 ఫలితాలు మరియు యుఎస్ వాణిజ్య చర్చల తుది క్లియరెన్స్పై ఉంటుందని ఆయన సూచించారు. ప్రపంచ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు మరియు కరెన్సీ బలహీనత కారణంగా పెట్టుబడిదారులు భద్రత మరియు మెరుగైన రాబడి కోసం లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్ల వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు.
టాప్ నిఫ్టీ 50 లాభపడినవి:
పదిహేడు నిఫ్టీ స్టాక్లు లాభాలతో ముగిశాయి. టాటా స్టీల్ మరియు టాటా కన్స్యూమర్ 1.56% లాభంతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. ఇంజెక్షన్/ఫిల్లర్ కంపెనీలు, ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ మరియు మెటల్స్ బలంగా ఉన్నాయి.
టాప్ నిఫ్టీ 50 నష్టపోయినవి:
ముప్పై మూడు నిఫ్టీ స్టాక్లు నష్టాలను చవిచూశాయి. అదానీ పోర్ట్స్ 2.27% నష్టంతో అత్యధికంగా పడిపోయింది. హెచ్సిఎల్ టెక్, పవర్ గ్రిడ్, ట్రెంట్ మరియు అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒక్కొక్కటి 1% కంటే ఎక్కువ నష్టపోయాయి.
రంగాల పనితీరు:
పన్నెండు రంగాల సూచీలలో మూడు మాత్రమే లాభాలతో ముగిశాయి. నిఫ్టీ మీడియా 0.93% లాభంతో ముందుంది, ఆ తర్వాత నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసిజి 0.11% మరియు నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్ 0.05% పెరిగాయి. నష్టపోయిన వాటిలో నిఫ్టీ ఐటి (-0.75%) మరియు నిఫ్టీ బ్యాంక్ (-0.53%) ఉన్నాయి.
అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కలిగిన స్టాక్స్:
ఈరోజు ట్రేడింగ్లో టాటా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ మరియు సిల్వర్ బీస్ అత్యధికంగా ట్రేడ్ అయ్యాయి, రోజంతా వెండి ధరలు అత్యంత అస్థిరంగా ఉన్నాయి. వొడాఫోన్ ఐడియా 53 కోట్లకు పైగా ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ను నమోదు చేయగా, హిందుస్తాన్ కాపర్ మరియు హెచ్ఎఫ్సిఎల్ కూడా మంచి ట్రేడింగ్ను చూశాయి.
10% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరిగిన స్టాక్స్:
ప్రస్తుతం, ఎన్ఎస్ఇలో ఏడు లిస్టెడ్ స్టాక్లు 10% స్థాయిని అధిగమించాయి. ప్రకాష్ స్టీల్ కేజ్, రాజ్నందిని మెటల్ మరియు కంట్రీ కాండో వంటి స్టాక్లు 20% అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. ఇతర ముఖ్యమైన లాభాల్లో ఓరియంట్ బెల్ మరియు బంధన్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఉన్నాయి.
10% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పడిపోయిన స్టాక్స్:
క్రిషివల్ ఫుడ్స్, బ్రూక్స్ లాబొరేటరీస్ మరియు మోడీ రబ్బర్ వంటి కంపెనీలు భారీగా పడిపోయాయి.
52-వారాల గరిష్టాలు మరియు కనిష్టాలు:
ట్రేడింగ్ సెషన్లో, 76 స్టాక్లు 52-వారాల గరిష్ట స్థాయిలను తాకాయి, వీటిలో క్యూపిడ్, ఐషర్ మోటార్స్, హిండాల్కో, హిందుస్తాన్ జింక్, ఎంసిఎక్స్, టైటాన్, వేదాంత ఉన్నాయి. బ్లూస్టోన్, గోద్రెజ్ ఆగ్రో వెట్, పి. సి. జ్యువెలర్, షాపర్స్ స్టాప్, సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ వంటి 130 స్టాక్లు 52-వారాల కనిష్ట స్థాయిలను తాకాయి.
అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో:
1:2 అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియోతో, అమ్మకందారుల వైపు మొగ్గు చూపింది. అంటే, ప్రతి లాభపడిన స్టాక్కు రెండు స్టాక్లు పడిపోయాయి. ఎన్ఎస్ఇలో, సుమారు 1022 షేర్లు పెరగగా, 2188 షేర్లు పడిపోయాయి.
నిఫ్టీ 50 సాంకేతిక దృక్పథం:
ఎల్కెపి సెక్యూరిటీస్కు చెందిన నిపుణుడు రూపక్ డి, హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్పై మాట్లాడుతూ, ఉదయం లాభాల బుకింగ్ ప్రధాన సమస్యగా ఉందని నొక్కి చెప్పారు. సూచీలు 21 ఇఎంఎ (EMA) పైన స్థిరపడ్డాయి మరియు మునుపటి గరిష్టాల నుండి 50% కంటే ఎక్కువ పడిపోయాయి, ఇది రాబోయే రెండు మూడు రోజులలో కదలికలు ఉండకపోవచ్చని సూచిస్తుంది. 25,900 ప్రధాన మద్దతు స్థాయిగా కనిపిస్తోంది, అయితే 26,000 ప్రారంభ సందర్భంలో నిరోధాన్ని చూడవచ్చు.
ముగింపు:
మార్కెట్లోని ఇటీవలి కదలికల తరువాత, పెద్ద-క్యాప్ స్టాక్లు ఎక్కువ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి, అయితే విస్తృత సూచీలు తదుపరి పైకి వెళ్లే ముందు పక్కకు కదలవచ్చని భావిస్తున్నారు.