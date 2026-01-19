Breaking News: ఇన్వెస్టర్లకు భారీ షాక్! సెన్సెక్స్ 324 పాయింట్లు పతనం.. లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
ప్రపంచ వాణిజ్య భయాలు, విప్రో మరియు రిలయన్స్లో భారీ అమ్మకాల వల్ల సెన్సెక్స్ 324 పాయింట్లు నష్టపోగా, నిఫ్టీ 25,600 దిగువకు పడిపోయి భారత మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి.
ప్రపంచవ్యాప్త ప్రతికూల సంకేతాలు, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల నిరంతర అమ్మకాలు మరియు దిగ్గజ కంపెనీల బలహీనమైన త్రైమాసిక ఫలితాల కారణంగా ఈ వారంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, విప్రో మరియు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ వంటి భారీ షేర్లు నష్టపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయారు.
పెరిగిన ప్రపంచ వాణిజ్య భయాలు
గ్రీన్లాండ్కు సంబంధించిన భౌగోళిక వివాదాల నేపథ్యంలో ఎనిమిది ఐరోపా దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 10 శాతం దిగుమతి సుంకాలను ప్రకటించడం ప్రపంచ మార్కెట్లను కలవరపరిచింది. దీని ప్రభావం భారత మార్కెట్లపై స్పష్టంగా కనిపించింది.
సోమవారం (జనవరి 19) మార్కెట్ ముగింపు వివరాలు:
బిఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 83,494 వద్ద ప్రారంభమైనప్పటికీ, రోజంతా అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగడంతో 82,898 వద్ద కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. చివరకు 324 పాయింట్ల నష్టంతో 83,246 వద్ద ముగిసింది. అదేవిధంగా, నిఫ్టీ 50 కూడా 109 పాయింట్లు నష్టపోయి 25,585 వద్ద ముగిసింది. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ₹90.91 కి పడిపోయింది.
టాప్ లూజర్స్:
- విప్రో: త్రైమాసిక ఫలితాలు నిరాశపరచడంతో ఈ షేరు దాదాపు 8 శాతం పడిపోయి ₹245.95 వద్ద ముగిసింది.
- రిలయన్స్: సుమారు 3 శాతం నష్టంతో ₹1,413 వద్ద స్థిరపడింది.
- మాక్స్ హెల్త్కేర్, టాటా మోటార్స్ కూడా 2 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, టైటాన్, అదానీ పోర్ట్స్ కూడా నష్టాల్లోనే కొనసాగాయి.
లాభపడిన షేర్లు:
మార్కెట్ మొత్తం ప్రతికూలంగా ఉన్నా కొన్ని షేర్లు లాభాలను గడించాయి:
ఇండిగో (4.25%), టెక్ మహీంద్రా (2.86%), హిందుస్థాన్ యూనీలివర్ (2.27%), కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ (2.08%), మరియు బజాజ్ ఫైనాన్స్ (2.02%) లాభపడ్డాయి.
మార్కెట్ భవిష్యత్తు:
ప్రపంచ వాణిజ్య అనిశ్చితి, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల ఉపసంహరణ మరియు కార్పొరేట్ ఫలితాల ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో కూడా మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండి, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ పెట్టుబడులు పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.