  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Market Crash: మార్కెట్లో భయం భయం! సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పడిపోవడానికి అసలు కారణం ఏంటి?

Market Crash: మార్కెట్లో భయం భయం! సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పడిపోవడానికి అసలు కారణం ఏంటి?
x
Highlights

విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, అమెరికా సుంకాలు మరియు భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల వల్ల సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ వరుసగా ఐదో రోజు నష్టపోయాయి. మార్కెట్లపై క్యూ3 ఫలితాల ప్రభావం కూడా కనిపిస్తోంది.

జనవరి 9, శుక్రవారం నాడు భారత స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా ఐదో రోజు నష్టాలతో ముగిశాయి. ఆసియాలోని ఇతర స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలతో పాటు ఇక్కడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు మరియు మూడవ త్రైమాసికపు కార్పొరేట్ ఫలితాల ముందు ఇన్వెస్టర్లు తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు.

సెన్సెక్స్ 600 పాయింట్లకు పైగా (0.8%) పడిపోయి, ఇంట్రాడే కనిష్టమైన 83,547కు చేరుకుంది. నిఫ్టీ 50 కూడా 0.8% నష్టంతో 25,681 వద్ద ముగిసింది. బీఎస్‌ఈ మిడ్‌క్యాప్ మరియు స్మాల్‌క్యాప్ ఇండెక్స్‌లు కూడా 1%కి పైగా పడిపోయాయి, ఇది మార్కెట్లో మొత్తం బలహీనతను సూచిస్తుంది. గత ఐదు రోజుల్లో సెన్సెక్స్ 2,200 పాయింట్లకు పైగా (2.6%) మరియు నిఫ్టీ 50 2.5% పడిపోవడంతో, కొత్త సంవత్సరంలో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన నెలకొంది.

భారతీయ షేర్లు పడిపోవడానికి కారణాలేంటి?

మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్న ఐదు ముఖ్యమైన అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

  • అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై దృష్టి:

ట్రంప్ యొక్క "లిబరేషన్ డే" సుంకాలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే నిర్ణయం కోసం మార్కెట్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ తీర్పు ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా వస్తే ప్రపంచ మార్కెట్లు సానుకూలంగా స్పందిస్తాయి, అదే అనుకూలంగా వస్తే భారీ సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంది, ఇది పరోక్షంగా భారత్‌తో సహా ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది.

  • కొత్త సుంకాలపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు:

రష్యా ఆంక్షల బిల్లుకు ట్రంప్ మద్దతు ఉందని అమెరికా రిపబ్లికన్ సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం ధృవీకరించడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన పెరిగింది. ఇది రష్యా చమురును దిగుమతి చేసుకునే దేశాలపై 500% వరకు సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంది, ఇది ప్రపంచ వాణిజ్యం మరియు వస్తువుల మార్కెట్‌లలో మరింత అనిశ్చితిని పెంచుతుంది.

  • క్యూ3 కార్పొరేట్ ఫలితాల ముందు జాగ్రత్త:

దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. డీమార్ట్ ఫలితాలు శనివారం, ఐటీ దిగ్గజాలు టీసీఎస్ మరియు హెచ్‌సిఎల్ టెక్ సోమవారం తమ ఫలితాలను ప్రకటించనున్నాయి. విశ్లేషకులు క్యూ3 నుండి లాభదాయకత మెరుగుపడుతుందని అంచనా వేసినప్పటికీ, పేలవమైన ఫలితాలు వస్తే మరింత అమ్మకాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

  • విదేశీ పెట్టుబడిదారుల నిరంతర అమ్మకాలు (FIIs):

గత ఏడాది జూలై నుండి విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) భారతీయ షేర్లను నిరంతరం విక్రయిస్తున్నారు. జనవరి నెలలోనే (8వ తేదీ వరకు) ఎఫ్ఐఐలు ₹8,000 కోట్లకు పైగా దేశీయ ఈక్విటీలను విక్రయించారు. ఈ నిరంతర అమ్మకాలు 2025లో మార్కెట్ నెమ్మదిగా ఉండటానికి కారణమయ్యాయి, ఇదే కొనసాగితే 2026లో కూడా మార్కెట్ కదలికలు పరిమితంగా ఉంటాయని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై అనిశ్చితి:

భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ఆలస్యం కావడం కూడా భారతీయ ఈక్విటీలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది. అనేక రౌండ్ల చర్చలు జరిగినా ఒప్పందం కుదరకపోవడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది. ఈ ఆలస్యం మార్కెట్లో పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చవచ్చని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇతర సవాళ్లు:

ఈ కారణాలతో పాటు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు మరియు రూపాయి బలహీనత వంటివి కూడా మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఫలితంగా, ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుత క్యూ3 ఫలితాల అంచనాలకు మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రిస్క్‌లకు మధ్య సమతుల్యత పాటించే ప్రయత్నంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick