Cyber Insurance : యూపీఐ వాడుతున్నారా? అయితే సైబర్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే
Cyber Insurance : భారతదేశంలో డిజిటల్ లావాదేవీలు ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయో, సైబర్ నేరగాళ్ల నెట్వర్క్ కూడా అంతే వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఫిషింగ్ కాల్స్, ఫేక్ లింక్స్, ఓటీపీ స్కామ్స్ ద్వారా అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టించి అకౌంట్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు. కేవలం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోదు, ఆర్థికంగా కూడా మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి. అందుకే ఇప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లాగే సైబర్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి అవుతోంది. ఇది మన కష్టార్జితానికి ఒక పటిష్టమైన రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
సైబర్ ఇన్సూరెన్స్ దేనికి వర్తిస్తుంది?
మీరు పొరపాటున ఆన్లైన్ మోసానికి గురైతే ఈ పాలసీ మీకు అండగా నిలుస్తుంది. యూపీఐ ద్వారా జరిగిన మోసాలు, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డుల స్కామ్స్, ఈ-మెయిల్ హ్యాకింగ్, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ (మీ పేరుతో ఇతరులు మోసం చేయడం) వంటి వాటి వల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాన్ని బీమా కంపెనీలు భర్తీ చేస్తాయి. కొన్ని ప్రత్యేక పాలసీల్లో అయితే, సైబర్ నేరగాళ్లపై పోరాడటానికి అవసరమైన న్యాయ సహాయం, పోగొట్టుకున్న డేటాను రికవరీ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చులను కూడా కవర్ చేస్తాయి.
ఆర్థిక నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
మనం రోజూ చేసే యూపీఐ పేమెంట్ల సంఖ్య కోట్లలో ఉంది. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రతిరోజూ కొత్త కొత్త పద్ధతులతో దాడి చేస్తున్నారు. ఆర్థిక సలహాదారుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. స్మార్ట్ఫోన్ వాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ సైబర్ ఇన్సూరెన్స్ చాలా అవసరం. ఇది కేవలం ఆర్థిక భరోసా మాత్రమే కాదు, డిజిటల్ లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు మనకు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా ఇస్తుంది. తక్కువ ప్రీమియంతోనే లక్షలాది రూపాయల కవరేజీని ఈ పాలసీలు అందిస్తున్నాయి.
మోసపోయాక ఏం చేయాలి?
కేవలం ఇన్సూరెన్స్ ఉంటేనే సరిపోదు, మోసం జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వాలి. సైబర్ నేరానికి గురైన వెంటనే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాగే సంబంధిత బ్యాంక్, బీమా కంపెనీకి సమాచారం ఇవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే క్లెయిమ్ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది. డిజిటల్ ఇండియాలో సురక్షితంగా ఉండటం మన బాధ్యత, అందులో సైబర్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక తెలివైన ముందడుగు.