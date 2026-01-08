Bank of America 'సెబీ' షాక్! రహస్య సమాచారం లీక్ చేశారని నోటీసులు.. అసలేం జరిగింది?
ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాకు సెబీ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆదిత్య బిర్లా సన్లైఫ్ డీల్లో రహస్య సమాచారం లీక్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ (SEBI), ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాకు షాకిచ్చింది. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా, దర్యాప్తును తప్పుదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలతో షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గత నవంబర్లోనే ఈ నోటీసులు ఇచ్చినా, తాజాగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
వివాదానికి కారణం ఏంటి?
ఈ వివాదం 2024 మార్చిలో జరిగిన ఒక భారీ డీల్కు సంబంధించింది.
ఆదిత్య బిర్లా సన్లైఫ్ డీల్: ఆదిత్య బిర్లా సన్లైఫ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థకు చెందిన సుమారు 177 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు ₹1,475 కోట్లు) విలువైన స్టాక్ విక్రయాల బాధ్యతను బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా చేపట్టింది.
లీకేజీ ఆరోపణలు: ఈ విక్రయ ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో, స్టాక్ ధర మరియు ఇతర అత్యంత రహస్య వివరాలను బ్యాంక్ డీల్ టీమ్ ముందే కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లతో పంచుకుందని ఓ 'విజిల్ బ్లోయర్' (ప్రజావేగు) ఫిర్యాదు చేశారు.
సెబీ దర్యాప్తులో తేలిన విషయాలు:
తొలుత బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా తన అంతర్గత దర్యాప్తులో ఎలాంటి తప్పూ జరగలేదని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చుకుంది. కానీ సెబీ లోతుగా విచారణ జరపగా కొన్ని కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి:
- నైతిక విలువల ఉల్లంఘన: ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ను అరికట్టేందుకు ఉండాల్సిన అంతర్గత నైతిక కట్టుబాట్లను (Internal Ethics) బ్యాంక్ పక్కన పెట్టినట్లు సెబీ గుర్తించింది.
- దర్యాప్తును తప్పుదోవ పట్టించడం: వాస్తవాలను దాచిపెట్టి, తప్పుడు స్టేట్మెంట్లతో అధికారులను అయోమయానికి గురిచేసే ప్రయత్నం చేశారని సెబీ ఆరోపించింది.
- సెటిల్మెంట్ ప్రయత్నాలు: ఈ వ్యవహారం ముదిరిపోవడంతో, కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండా సెబీ వద్ద 'సెటిల్మెంట్ అప్లికేషన్' దాఖలు చేసి ఈ వివాదాన్ని ముగించాలని బ్యాంక్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మార్కెట్పై ప్రభావం:
ఇలాంటి అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించడం వల్ల మార్కెట్ పారదర్శకతపై ఇన్వెస్టర్లకు నమ్మకం తగ్గుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ నోటీసులపై అటు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా గానీ, ఇటు సెబీ గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు.