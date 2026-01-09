సీనియర్ సిటిజన్లకు అదిరిపోయే న్యూస్: SBI నుంచి 4 స్పెషల్ FD స్కీమ్స్.. వడ్డీ రేట్లు ఇవే!
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం 4 ప్రత్యేక ఎఫ్డీ స్కీమ్స్ అందిస్తోంది. అమృత్ వృష్టి, వీ-కేర్ వంటి పథకాల్లో 2026 తాజా వడ్డీ రేట్లు ఇవే.
రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన పెట్టుబడితో పాటు నెలనెలా ఆదాయం కోరుకునే వారికి బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FDs) అత్యుత్తమ మార్గం. ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ చేసిన సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ ఎఫ్డీలే కొండంత అండ. అయితే, ఇటీవల ఆర్బీఐ రెపో రేట్లను తగ్గించడంతో చాలా బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాయి. ఈ తరుణంలో దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ SBI మాత్రం తన కస్టమర్ల కోసం 4 ప్రత్యేక స్కీమ్స్ ద్వారా భారీ వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది.
2026లో ఎస్బీఐ అందిస్తున్న ఆ స్పెషల్ ఎఫ్డీ స్కీమ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:
1. ఎస్బీఐ అమృత్ వృష్టి (Amrit Vrishti)
ఈ స్కీమ్ తక్కువ కాల పరిమితిలో ఎక్కువ లాభం పొందాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించబడింది.
టెన్యూర్: 444 రోజులు.
వడ్డీ రేటు: సామాన్య ప్రజలకు 6.45% కాగా, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.95% వడ్డీ లభిస్తుంది.
2. ఎస్బీఐ వీ-కేర్ (SBI WeCare)
ప్రత్యేకంగా వృద్ధుల భవిష్యత్తు భద్రత కోసం ఎస్బీఐ ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
టెన్యూర్: 5 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు.
వడ్డీ రేటు: సీనియర్ సిటిజన్లకు గరిష్ఠంగా 7.05% వడ్డీని బ్యాంక్ అందిస్తోంది.
3. ఎస్బీఐ నాన్-కాలబుల్ టర్మ్ డిపాజిట్
పెద్ద మొత్తంలో (రూ. 1.01 కోట్ల నుంచి రూ. 3 కోట్ల వరకు) డిపాజిట్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో మధ్యలో డబ్బు తీసుకోవడానికి వీలుండదు (Non-Callable).
వడ్డీ రేటు: ఏడాది టెన్యూర్ పై సీనియర్లకు 7.05%, రెండేళ్ల టెన్యూర్ ఎంచుకుంటే ఏకంగా 7.30% వడ్డీ లభిస్తుంది.
4. ఎస్బీఐ పాట్రోన్స్ (SBI Patrons)
ఇది సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ల (80 ఏళ్లు పైబడిన వారు) కోసం ప్రత్యేకంగా తెచ్చిన పథకం.
ప్రత్యేకత: వీరికి సాధారణ సీనియర్ల కంటే 10 బేసిస్ పాయింట్లు అదనపు వడ్డీ లభిస్తుంది.
వడ్డీ రేటు: టెన్యూర్ ని బట్టి 7.05% నుంచి 7.30% వరకు వడ్డీ పొందవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక:
ఎస్బీఐలో ప్రస్తుతం 7 రోజుల నుంచి 10 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ఎఫ్డీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఎంచుకునే కాలపరిమితిని బట్టి వడ్డీ రేట్లు మారుతుంటాయి. డిపాజిట్ చేసే ముందు సమీపంలోని బ్యాంక్ బ్రాంచ్ను సంప్రదించి, జీఎస్టీ మరియు ఇతర నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగలరు.