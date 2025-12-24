  • Menu
SBI Mutual Fund IPO: పెట్టుబడిదారుల కోసం లాభాల అద్భుత అవకాశాలు

SBI Mutual Fund IPO: పెట్టుబడిదారుల కోసం లాభాల అద్భుత అవకాశాలు
Highlights

₹12 లక్షల కోట్ల AUMతో భారతదేశపు అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థగా ఉన్న SBI మ్యూచువల్ ఫండ్, 2026లో ఐపీఓ (IPO) ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రమోటర్లయిన SBI మరియు అముండి సంస్థలు తమ 10% వాటాను విక్రయించనున్నాయి, ఇది పెట్టుబడిదారులకు మార్కెట్లో ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని అందించనుంది.

రుల పంట పండించేందుకు భారతదేశపు అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ, SBI మ్యూచువల్ ఫండ్, 2026లో భారీ ఐపిఓ (IPO)కు సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి ₹12 లక్షల కోట్ల అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్‌మెంట్ (AUM) మరియు 15.55% మార్కెట్ వాటాతో, ఇది దేశంలోనే అగ్రగామి మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థగా కొనసాగుతోంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) మరియు ఫ్రెంచ్ ఆర్థిక దిగ్గజం 'అముండి' (Amundi)ల భాగస్వామ్యంతో ఈ సంస్థ ఏర్పడింది.

ముఖ్యమైన సమాచారం

SBI ఛైర్మన్ సి.ఎస్. శెట్టి ఈ ఐపిఓ ప్రక్రియను 12 నెలల వ్యవధిలో, అంటే 2026లోపు పూర్తి చేయడమే తమ ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో ఇతర విభాగాల ఐపిఓలు లేదా పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ఆలోచన లేదని, రాబోయే ఐదేళ్ల వరకు బ్యాంకుకు అదనపు మూలధనం అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఐపిఓ వివరాలు

ఈ ఐపిఓ ద్వారా ప్రమోటర్లు తమ 10% వాటాను విక్రయించనున్నారు:

  • SBI: 6.3% వాటా (~3.2 కోట్ల షేర్లు)
  • అముండి (Amundi): 3.7% వాటా

ఈ ప్రక్రియ కోసం ఇప్పటికే మర్చంట్ బ్యాంకర్ల నియామకం ప్రారంభమైంది. SBI కార్డ్స్ మరియు SBI లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ విజయవంతమైన ఐపిఓల తర్వాత, SBI అనుబంధ సంస్థల నుంచి వస్తున్న మూడవ లిస్టింగ్ ఇదే కానుంది.

పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తికి కారణాలు

SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క బలమైన బ్రాండ్ విలువ, మార్కెట్ నాయకత్వం మరియు అద్భుతమైన పనితీరు కారణంగా పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలు వస్తాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. గతంలో బజాజ్ హౌసింగ్ మరియు టాటా క్యాపిటల్ వంటి ఐపిఓలు పెట్టుబడిదారులకు భారీ లాభాలను అందించినట్లే, ఇది కూడా ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు.

భారతదేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగం వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, నమ్మకమైన మరియు అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సంస్థలో భాగస్వామ్యం పొందేందుకు పెట్టుబడిదారులకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం.

