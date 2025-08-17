SBI Home Loan: SBI గృహ రుణ వడ్డీ పెంపు EMIలు పెరుగుతాయా? ప్రముఖ బ్యాంకుల తాజా రేట్లు
కేంద్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 2025 ఆగస్టు 1 నుండి గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. ఈ పెంపు రుణగ్రహీతల నెలవారీ EMIలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.
తాజా రేట్ల ప్రకారం, సాధారణ గృహ రుణాల (టెర్మ్ లోన్) వడ్డీ రేటు 7.50% నుండి 8.70%కి చేరింది. SBI గరిష్ట వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 8.45% నుండి 8.70%కి చేర్చింది, కనీస రేటులో ఎటువంటి మార్పు లేదు. RBI ఆగస్టు 2025 ద్రవ్య విధాన ప్రకటనలో రెపో రేట్లను 5.55% వద్ద స్థిరంగా ఉంచినప్పటికీ, SBI వడ్డీ రేట్లు పెంచింది.
వడ్డీ రేట్లు రుణగ్రహీతల CIBIL స్కోర్ ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి. అన్ని గృహ రుణాలు బాహ్య బెంచ్మార్క్ రేట్ల (EBLR)తో అనుసంధానించబడ్డాయి, ఇది ప్రస్తుతం 8.15% వద్ద ఉంది.
ప్రాముఖ్యమైన ఇతర బ్యాంకుల హోం లోన్ రేట్లు:
HDFC: 7.90% ప్రారంభం, అన్ని రకాల లోన్లకు వర్తింపు
ICICI: 7.70% ప్రారంభం, సగటున 8.75%-9.80%, సాలరీడ్ & సెల్ఫ్-ఎంప్లాయీ వేరుగా
Kotak Mahindra: 7.99% ప్రారంభం, ఫ్లోటింగ్ నుంచి ఫిక్స్డ్ మారితే 12%
Bank of Baroda: 7.45% - 9.20%, సాలరీడ్/నాన్-సాలరీడ్, CIBIL స్కోరు ఆధారంగా
PNB: 7.45% ప్రారంభం, లోన్ మొత్తం, CIBIL స్కోరు ఆధారంగా
Canara: 7.40% - 10.25%
EMI ప్రభావం:
8.70% కొత్త రేటుతో ₹50 లక్షల గృహ రుణం 20 సంవత్సరాల కోసం తీసుకుంటే, నెలవారీ EMI ₹44,026 అవుతుంది. ఈ రుణంలో మొత్తం వడ్డీ ₹55,66,275, మొత్తం చెల్లింపు ₹1.05 కోట్లకు చేరుతుంది. పాత 8.45% రేటుతో EMI ₹43,233 ఉండేది. ఈ వడ్డీ పెంపు కారణంగా, నెలవారీ EMIలో ₹737 పెరుగుతుంది.
ఈ వడ్డీ రేటు పెంపు ఎక్కువ వడ్డీ రేటు బ్రాకెట్లోని రుణగ్రహీతలకు నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.