SBI Card News: కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ లౌంజ్ బెనిఫిట్స్ జనవరి 10 నుండి ప్రారంభం!
SBI కార్డ్ జనవరి 10, 2026 నుండి ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ నియమాలను మారుస్తోంది. సెట్-A, సెట్-B కార్డ్లు, అర్హత గల విమానాశ్రయాలు మరియు కొత్త ప్రయోజనాల వివరాలు చూడండి.
SBI క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన అప్డేట్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అనుబంధ సంస్థ అయిన 'SBI కార్డ్', తన డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ ప్రోగ్రామ్లో భారీ మార్పులను ప్రకటించింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు జనవరి 10, 2026 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి.
ఏం మార్పులు జరిగాయి?
లాంజ్ యాక్సెస్ ప్రయోజనాలను SBI కార్డ్ ఇప్పుడు రెండు విభాగాలుగా విభజించింది – సెట్-A (Set-A) మరియు సెట్-B (Set-B). దీని ప్రకారం, ఏయే కార్డ్లకు ఏ ఎయిర్పోర్ట్లలో లాంజ్ యాక్సెస్ ఉంటుందనేది మారుతుంది.
✈️ సెట్-A (Set-A): ప్రీమియం క్రెడిట్ కార్డ్లు
ఈ విభాగంలో ఎంపిక చేసిన ఎలైట్ క్రెడిట్ కార్డ్లు ఉంటాయి. వీరికి ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లోని ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
- కార్డ్లు: అపోలో SBI కార్డ్ సెలెక్ట్, క్లబ్ విస్తారా SBI కార్డ్ సెలెక్ట్, BPCL SBI కార్డ్ ఆక్టేన్, ల్యాండ్మార్క్ రివార్డ్స్ సెలెక్ట్, ఫోన్పే మరియు పేటీఎం SBI కార్డ్ సెలెక్ట్.
- నగరాలు: బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, చెన్నై, హైదరాబాద్, కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ మరియు పూణే.
✈️ సెట్-B (Set-B): ప్రైమ్ మరియు పార్ట్నర్ బ్యాంక్ కార్డ్లు
ఈ విభాగంలో SBI ప్రైమ్ కార్డ్లు మరియు వివిధ పార్ట్నర్ బ్యాంక్లతో కలిసి జారీ చేసిన కార్డ్లు ఉంటాయి.
- కార్డ్లు: SBI కార్డ్ ప్రైమ్, ప్రైమ్ ప్రో, క్రిస్ఫ్లయర్ (KrisFlyer) SBI కార్డ్, టైటాన్ (Titan) SBI కార్డ్. అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక బ్యాంక్, సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ వంటి పార్ట్నర్ బ్యాంక్ కార్డ్లు.
- నగరాలు: భువనేశ్వర్, కొచ్చి, గోవా, చండీగఢ్, ఇండోర్, జైపూర్, శ్రీనగర్, వడోదర, విశాఖపట్నం మరియు కొన్ని మెట్రో నగరాల లాంజ్లు.
ఇతర SBI క్రెడిట్ కార్డ్ల పరిస్థితి ఏమిటి?
సెట్-A మరియు సెట్-B పరిధిలోకి రాని మిగిలిన SBI క్రెడిట్ కార్డ్లకు ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనలే వర్తిస్తాయి. వాటి లాంజ్ యాక్సెస్ సౌకర్యాల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదని SBI కార్డ్ స్పష్టం చేసింది.
వినియోగదారులు ఏం చేయాలి?
తరచుగా విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారు, తమ కార్డ్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుందో ముందుగానే చూసుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయంలో ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవచ్చు. ప్రీమియం మరియు ప్రైమ్ కార్డ్ హోల్డర్లకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, లాంజ్ ప్రయోజనాలను క్రమబద్ధీకరించేందుకు SBI ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.