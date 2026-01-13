SBI Annadata Utsav: అకౌంట్లోకి భారీగా నిధులు.. పూర్తి వివరాలివే!
రైతుల సంక్షేమం కోసం ఎస్బిఐ 'అన్నదాత ఉత్సవ్' ప్రారంభించింది. అగ్రి లోన్లు, ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు రైతులు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు బ్యాంక్ అందిస్తున్న సహకారం గురించి పూర్తి వివరాలు.
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) రైతులకు తీపి కబురు అందించింది. వ్యవసాయాన్ని కేవలం సాగుకే పరిమితం చేయకుండా, రైతులను వ్యాపారవేత్తలుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా 'అన్నదాత ఉత్సవ్' అనే భారీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ చొరవతో లక్షలాది మంది రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపేందుకు బ్యాంక్ సిద్ధమైంది.
ఏమిటీ 'అన్నదాత ఉత్సవ్'?
రైతులకు బ్యాంకింగ్ సేవలను మరింత దగ్గర చేయడం మరియు వారి ఆర్థిక సమస్యలను తీర్చడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 15,000 శాఖల్లో 'గ్రామ చౌపల్స్' నిర్వహించి రైతులతో నేరుగా చర్చలు జరిపారు.
రైతులకు కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
భారీ రుణ సదుపాయం: అగ్రి అండ్ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లోన్ (AFEL) ద్వారా పంట సాగు నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.
ప్రభుత్వ పథకాలపై అవగాహన: అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్, పీఎం-కుసుమ్ వంటి పథకాల ద్వారా సోలార్ విద్యుత్, నిల్వ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు బ్యాంక్ తోడ్పాటునందిస్తుంది.
డిజిటల్ రక్షణ: సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా రైతులను అప్రమత్తం చేస్తూ ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించారు.
గౌరవం: అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన రైతులకు ఈ వేదికపై సన్మానాలు కూడా జరిగాయి.
వ్యాపారవేత్తలుగా అన్నదాతలు:
రైతులను కేవలం ఉత్పత్తిదారులుగా మాత్రమే చూడకుండా, వారిని ఫుడ్ ప్రాసెసర్లుగా మార్చడమే ఎస్బిఐ లక్ష్యం. అంటే పండించిన పంటను నేరుగా అమ్మకుండా, దానికి అదనపు విలువను జోడించి బిజినెస్ చేసేలా అగ్రి స్టార్టప్లు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలకు (FPOs) బ్యాంక్ ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. దీనివల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుంది.
రుణాలు సకాలంలో చెల్లించి మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ (CIBIL) మెయింటెన్ చేస్తే, భవిష్యత్తులో మరింత భారీ మొత్తంలో లోన్లు సులభంగా పొందవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.