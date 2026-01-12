SBI Alerts Customers: పెరిగిన ATM విత్డ్రాయల్ ఛార్జీలు.. శాలరీ అకౌంట్ ఉన్నవారికి కొత్త రూల్స్ ఇవే!
ఎస్బీఐ ఏటీఎం లావాదేవీల ఛార్జీలను పెంచింది. ఉచిత పరిమితి దాటిన తర్వాత ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంల నుండి నగదు తీస్తే ఎంత అదనంగా చెల్లించాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మీరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఖాతాదారులా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఏటీఎం (ATM) మరియు ఆటోమేటెడ్ డిపాజిట్ మెషిన్ (ADWM) లావాదేవీల ఛార్జీలను పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరిగిన ఈ ఛార్జీలు ఇప్పటికే అమల్లోకి వచ్చాయి.
ఏ ఛార్జీలు ఎంత పెరిగాయి?
ఎస్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం.. ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంలలో నెలకు 5 ఉచిత లావాదేవీల (ఫ్రీ లిమిట్) తర్వాత చేసే ట్రాన్సాక్షన్లపై ఈ భారం పడనుంది.
క్యాష్ విత్డ్రాయల్ (నగదు ఉపసంహరణ): ఉచిత పరిమితి దాటిన తర్వాత చేసే ప్రతి విత్డ్రాయల్పై ఛార్జీ రూ. 21 + GST నుండి రూ. 23 + GST కి పెరిగింది.
ఆర్థికేతర లావాదేవీలు (Non-Financial): బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ, మినీ స్టేట్మెంట్ వంటి పనుల కోసం ఛార్జీ రూ. 10 + GST నుండి రూ. 11 + GST కి పెరిగింది.
శాలరీ అకౌంట్ హోల్డర్లకు బ్యాడ్ న్యూస్!
ఇప్పటివరకు శాలరీ ప్యాకేజీ ఖాతాదారులకు ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంలలో అన్లిమిటెడ్ (పరిమితి లేని) ఉచిత లావాదేవీలు ఉండేవి. కానీ తాజా రూల్స్ ప్రకారం:
ఇకపై నెలకు కేవలం 10 ఉచిత లావాదేవీలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
10 దాటిన తర్వాత చేసే ప్రతి విత్డ్రాయల్కు రూ. 23 + GST చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఎవరిపై ప్రభావం ఉండదు?
ఈ మార్పుల నుండి కొన్ని విభాగాలకు ఎస్బీఐ మినహాయింపునిచ్చింది:
- BSBD ఖాతాలు: బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతాదారులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు.
- KCC హోల్డర్లు: కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నవారు ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంలలో అన్లిమిటెడ్ ఉచిత లావాదేవీలను వాడుకోవచ్చు.
- కార్డ్లెస్ విత్డ్రాయల్: యాప్ ద్వారా చేసే కార్డ్లెస్ నగదు ఉపసంహరణలు ప్రస్తుతానికి ఉచితంగానే కొనసాగుతాయి.
ఎందుకు పెంచారు?
బ్యాంకుల మధ్య జరిగే ఇంటర్ఛేంజ్ ఫీజులు పెరగడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఎస్బీఐ వివరించింది. ఖాతాదారులు అనవసరపు ఛార్జీలు పడకుండా ఉండాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఎస్బీఐ ఏటీఎంలనే వాడటం లేదా డిజిటల్ పేమెంట్స్ (UPI) వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది.