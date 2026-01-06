Employee Question: 8వ వేతన సంఘం ఉద్యోగులకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతుందా?
8వ పే కమిషన్ అప్డేట్: సిఫార్సులు ఇంకా ఖరారు కానందున జీతాల పెంపు ఆలస్యమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు జనవరి 1, 2026 నుండి రావాల్సిన బకాయిలు అందుతాయి.
కొత్త ఏడాది ప్రారంభం లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు కొంత నిరాశను మిగిల్చింది. జనవరి 1, 2026 నుండి 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలులోకి వస్తుందని, తద్వారా జీతాలు మరియు పెన్షన్లు పెరుగుతాయని అందరూ ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశారు. అయితే, ఇప్పటివరకు ఆ పెంపుదల కార్యరూపం దాల్చలేదు. దీనికి గల కారణాలు మరియు తాజా అప్డేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి:
8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు
కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది. రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్ దీనికి అధ్యక్షురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ సభ్య కార్యదర్శిగా, ఐఐఎం బెంగళూరు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్ టైమ్ సభ్యునిగా ఉన్నారు.
జనవరి 1, 2026 నుండి జీతాలు ఎందుకు పెరగలేదు?
సాధారణంగా వేతన సంఘం అమలు కావాలంటే కొన్ని ప్రక్రియలు పూర్తి కావాలి:
- వేతన సంఘం తన నివేదికను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి.
- కేంద్ర మంత్రివర్గం (Union Cabinet) ఆ సిఫార్సులను ఆమోదించాలి.
నివేదిక సమర్పణ మరియు ఆమోదం ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నందున, జనవరి 1 నుండి నేరుగా జీతాలు పెరగలేదు.
బకాయిలు (Arrears) లభిస్తాయా?
ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు ఇది శుభవార్త. ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం, అమలులో జాప్యం జరిగినప్పటికీ, అది అమలు కావాల్సిన తేదీ (జనవరి 1, 2026) నుండి బకాయిలను లెక్కించి చెల్లిస్తారు. అంటే, సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమలైనా, జనవరి నుండి రావాల్సిన పెరిగిన జీతం బకాయిల రూపంలో ఒకేసారి లభిస్తుంది.
వేతన పెంపు ఎంత ఉండవచ్చు?
ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈసారి పెంపు గణనీయంగా ఉండవచ్చు.
- కనీస ప్రాథమిక వేతనం (Minimum Basic Salary) ₹18,000 నుండి ₹50,000కి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- ఉన్నతాధికారుల వార్షిక స్థూల వేతనం ₹1 కోటి వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.
ఇదే గనుక నిజమైతే, ప్రభుత్వ రంగ వేతనాలు ప్రైవేట్ రంగానికి దీటుగా మారతాయి.
ఎప్పుడు అమలులోకి రావచ్చు?
ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక తేదీని ప్రకటించలేదు. అయితే, నివేదిక సమర్పణ మరియు క్యాబినెట్ ఆమోదం త్వరగా పూర్తి చేసి, బకాయిలతో కూడిన భారీ వేతన పెంపును త్వరలోనే అందించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు తమ ప్రయోజనాల కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదు.