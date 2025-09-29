Adani: అదానీ గ్రూప్.. సహారా గ్రూప్ ఆస్తులు కొనేందుకు సిద్ధం..!
సహారా గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ తన గ్రూప్ ఆస్తులను అదానీ ప్రాపర్టీస్కు విక్రయించడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి కోరింది.
Adani: సహారా గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ తన గ్రూప్ ఆస్తులను అదానీ ప్రాపర్టీస్కు విక్రయించడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి కోరింది. మహారాష్ట్రలోని ఆంబీ వ్యాలీ, లక్నోలోని సహారా సిటీతో సహా వివిధ ఆస్తులను అదానీ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు విక్రయించడానికి అనుమతి కోరుతూ సహారా ఇండియా కమర్షియల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ విషయం అక్టోబర్ 14న విచారణకు రానుంది. న్యాయవాది గౌతమ్ అవస్థి ద్వారా దాఖలు చేసిన పిటిషన్, "సెప్టెంబర్ 6, 2025 నాటి 'టర్మ్ షీట్'లో పేర్కొన్న నిబంధనలు, షరతులపై సహారా గ్రూప్కు చెందిన వివిధ ఆస్తులను అదానీ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు విక్రయించడానికి" అనుమతి కోరింది.
సహారా గ్రూప్ తరపున దాఖలు చేసిన మధ్యంతర దరఖాస్తులో, ఈ కోర్టు ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేసిన వివిధ ఆదేశాల ప్రకారం.. వివిధ ఆదేశాల ద్వారా ఈ కోర్టు నుండి అనుమతి పొందిన తర్వాత, SICCL, సహారా గ్రూప్ తమ కొన్ని చరాస్తులు, స్థిరాస్తులను చాలా కష్టంతో విక్రయించగలిగాయని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, ఈ ఆస్తుల అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని SEBI-సహారా 'రీఫండ్' ఖాతాలో జమ చేశారు.
"మొత్తం ₹24,030 కోట్ల ప్రిన్సిపల్ మొత్తంలో, సహారా గ్రూప్ తన చరాస్తులు, స్థిరాస్తుల అమ్మకం/లిక్విడేషన్ ద్వారా సుమారు రూ.16,000 కోట్లు సంపాదించిందని, దానిని సెబీ-సహారా 'రీఫండ్' ఖాతాలో జమ చేసిందని" పేర్కొంది. నవంబర్ 2023లో సహారా గ్రూప్ చీఫ్ సుబ్రతా రాయ్ మరణంతో, గ్రూప్ తరపున అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న ఏకైక నిర్ణయాధికారిని గ్రూప్ కోల్పోయిందని SICCL పేర్కొంది.
"దివంగత సుబ్రతా రాయ్ కుటుంబ సభ్యులు సహారా గ్రూప్ రోజువారీ వ్యాపార కార్యకలాపాలు, నిర్వహణలో పాల్గొనలేదు. అయితే, పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలనే కుటుంబ సభ్యుల కోరికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సహారా గ్రూప్ తన ఆస్తులను వాంఛనీయ ధరకు విక్రయించాలని, ఈ కోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను త్వరగా పాటించాలని, సహారా గ్రూప్ బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలని, ప్రస్తుత ధిక్కార చర్యలను ముగించాలని నిర్ణయించింది" అని అది పేర్కొంది.