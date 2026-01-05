  • Menu
Trump India tariffs :రష్యా చమురు దిగుమతులపై భారతదేశంపై కొత్త సుంకాలను విధించే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ సంకేతాలు

రష్యా చమురు దిగుమతుల అంశంపై భారత్‌పై కొత్త టారిఫ్‌లకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఈ విషయంలో తాను అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తెలుసని పేర్కొన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు భారత్–అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలు, కొనసాగుతున్న చర్చలపై ఏమి ప్రభావం చూపవచ్చో అన్న ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశంపై మళ్ళీ సుంకాల గురించి మాట్లాడారు. భారతదేశం రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ప్రపంచ వాణిజ్య సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోందని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయంలో తాను సంతోషంగా లేనని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తెలుసునని ట్రంప్ బహిరంగంగా పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య ఇలాగే కొనసాగితే, భారతదేశంపై సుంకాలు "చాలా త్వరగా" పెరగవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు.

ట్రంప్ ప్రధాని మోదీని "చాలా మంచి మనిషి" అని అభివర్ణించినప్పటికీ, వాణిజ్యపరమైన అసంతృప్తి ఇంకా ఉందని స్పష్టం చేశారు. "వారు వ్యాపారం చేస్తున్నారు, మేము వారిపై సుంకాలను చాలా వేగంగా పెంచగలం," అని ఆయన రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాల పట్ల US యొక్క కఠినమైన విధానాన్ని సూచించారు.

గత సంవత్సరం ట్రంప్ భారతీయ వస్తువులపై 25% పరస్పర సుంకాన్ని విధించినప్పుడు, ఆ తర్వాత భారతదేశం యొక్క రష్యా చమురు దిగుమతులకు సంబంధించి మరో 25% జరిమానా విధించినప్పుడు జరిగిన భారీ సుంకాలను ఈ హెచ్చరిక గుర్తుకు తెస్తుంది. కొన్ని వర్గాలలో కస్టమ్స్ డ్యూటీలు దాదాపు 50%కి పెరిగాయని నివేదించబడింది, ఇది భారతదేశం-US సంబంధాలను గణనీయంగా దెబ్బతీసింది.

ట్రంప్ మరియు ప్రధాని మోదీ ఫోన్ సంభాషణ జరిగిన కేవలం ఒక నెల తర్వాత ఈ సుంకం ముప్పు తిరిగి వచ్చింది. ఆ చర్చల్లో ఇద్దరు నాయకులు విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ వాణిజ్య చర్చలను కొనసాగించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. న్యూఢిల్లీ మరియు వాషింగ్టన్ మధ్య దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సుంకాల వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ఉద్దేశించిన కొత్త రౌండ్ చర్చలు ప్రారంభమైన సమయంలోనే ఈ కాల్ జరగడం గమనార్హం.

ఇటీవల ట్రంప్ భారత వ్యవసాయ ఎగుమతుల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీతో ఫోన్ సంభాషణకు కొద్ది రోజుల ముందు, వైట్‌హౌస్ రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో ఒక US రైతు భారతదేశం, చైనా మరియు థాయిలాండ్ ద్వారా బియ్యం డంపింగ్ గురించి ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత, ట్రంప్ భారతదేశం యొక్క బియ్యం ఎగుమతులపై సందేహాలను లేవనెత్తారు. “భారతదేశం అలా చేయడానికి ఎందుకు అనుమతించబడుతుంది? వారికి బియ్యంపై మినహాయింపు ఉందా?” అని ట్రంప్ ఆ సమావేశంలో అడిగారు. సమస్యకు సుంకాలు తక్షణ పరిష్కారమని ఆయన మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. "రెండు నిమిషాల్లో సుంకాలు సమస్యను పరిష్కరిస్తాయి," అని ఆయన అన్నారు.

అమెరికన్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు తక్కువ దిగుమతి సుంకాలను పొందడానికి US ప్రయత్నిస్తోంది, అయితే చర్చలు ప్రతిష్టంభనకు చేరుకున్నాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, భారతదేశం తన వ్యవసాయ మరియు పాడి పరిశ్రమలను రక్షించడానికి కట్టుబడి ఉంది, ఎందుకంటే అవి మిలియన్ల మంది రైతులకు జీవనాధారం.

వాణిజ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి, అయితే భారతదేశం-US ఆర్థిక సంబంధాలలో సుంకాలను మళ్ళీ బలవంతపు సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చని ట్రంప్ ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి, ఇది మార్కెట్‌లోని పరిస్థితిని మరియు విధాన నిర్ణేతలకు చాలా సున్నితంగా మారుస్తుంది.

