Rural India Booms: 2025లో రికార్డు స్థాయిలో ట్రాక్టర్ల అమ్మకాలు.. అన్నదాత కొనుగోలు శక్తికి నిదర్శనం!
2025లో భారత్లో రికార్డు స్థాయిలో 9.97 లక్షల ట్రాక్టర్లు అమ్ముడయ్యాయి. మహీంద్రా, ఐషర్ కంపెనీల లాభాలు మరియు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతంపై ప్రత్యేక కథనం.
భారతదేశ ఆత్మ గ్రామాల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు ఆ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ గతంలో కంటే వేగంగా, బలంగా మారుతోందని తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2025లో దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ట్రాక్టర్ల విక్రయాలే ఇందుకు నిదర్శనం.
10 లక్షలకు చేరువలో అమ్మకాలు!
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ (FADA) విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం.. 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో భారత రైతులు ఏకంగా 9.97 లక్షల ట్రాక్టర్లను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు.
11% వృద్ధి: 2024తో పోలిస్తే అమ్మకాల్లో సుమారు 11 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదైంది.
కారణాలు: అనుకూలమైన వాతావరణం, జలాశయాల్లో పుష్కలంగా నీరు ఉండటం వల్ల ఖరీఫ్ పంటలు ఆశించిన దానికంటే బాగా పండాయి. దీంతో రైతుల వద్ద నగదు ప్రవాహం పెరిగి, పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయ పరికరాల కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపారు.
మార్కెట్లో రారాజు 'మహీంద్రా'
ట్రాక్టర్ల రంగంలో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన అగ్రస్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది.
నాయకత్వం: 2025లో దాదాపు 24 శాతం మార్కెట్ వాటాను కైవసం చేసుకుని మహీంద్రా నంబర్ 1 గా నిలిచింది.
టాప్ కంపెనీలు: స్వరాజ్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్టర్లతో పాటు TAFE, ఎస్కార్ట్స్ కుబోటా, జాన్ డీర్, ఐషర్ ట్రాక్టర్లు కూడా భారీ విక్రయాలను నమోదు చేశాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో కాసుల వర్షం
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఆయా కంపెనీల షేర్లు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్నాయి.
మహీంద్రా షేరు: గత మూడు నెలల్లో ఈ కంపెనీ షేర్లు 6.14 శాతం లాభపడి, ప్రస్తుతం రూ. 3,724 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
ఐషర్ మోటార్స్: ఈ కంపెనీ స్టాక్ ఏకంగా 8.5 శాతం రాబడిని ఇచ్చి, ప్రస్తుతం రూ. 7,551 వద్ద కొనసాగుతోంది.
దేశానికి లాభమేంటి?
ట్రాక్టర్ల అమ్మకాలు పెరగడం అంటే కేవలం కంపెనీలకు లాభం మాత్రమే కాదు, దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది ఒక శుభసూచకం.
యాంత్రీకరణ: వ్యవసాయంలో యంత్రాల వాడకం పెరగడం వల్ల ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది.
ఉపాధి: డీలర్షిప్లు, స్పేర్ పార్ట్స్, సర్వీసింగ్ సెంటర్ల ద్వారా వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.
ఆర్థిక బలం: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు శక్తి పెరగడం వల్ల ఇతర రంగాలపై కూడా సానుకూల ప్రభావం పడుతుంది.