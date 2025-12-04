  • Menu
Rupee Value: రూపాయి విలువ మరింత క్షీణించింది, డాలర్‌తో పోలిస్తే ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి పతనం
Highlights

రూపాయి విలువ కొనసాగుతున్న క్షీణత, అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే 90.43 వద్ద అన్నికాల కనిష్ఠానికి చేరింది. భారతీయ కరెన్సీ ఎందుకు బలహీనమవుతోంది, సాధారణ ప్రజలపై దాని ప్రభావం, తాజా స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్స్ తెలుసుకోండి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూపాయి పతనం కొనసాగుతోంది. గురువారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో దేశీయ కరెన్సీ మరింత బలహీనపడుతూ కొత్త రికార్డ్ కనిష్ఠాన్ని తాకింది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ (Rupee Value) ఒక దశలో 28 పైసలు పడిపోయి 90.43 వద్దకు చేరుకుంది. ఇది రూపాయి ఇప్పటి వరకు నమోదు చేసిన సరికొత్త జీవనకాల కనిష్ఠం.

డాలర్ గిరాకీ పెరుగుదల–రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణం

క్రితం సెషన్‌లో 90.15 వద్ద ముగిసిన రూపాయి, ఈ ఉదయం మొదటి గంట నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా క్షీణిస్తోంది.

మార్కెట్ నిపుణుల వ్యాఖ్యానాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  1. భారత్–అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై అనిశ్చితి
  2. విదేశీ పెట్టుబడులు వేగంగా తరలిపోవడం
  3. దిగుమతిదారులు భారీగా డాలర్లు కొనుగోలు చేయడం
  4. అంతర్జాతీయ విపణిలో డాలర్ బలపడటం

ఈ పరిణామాలు కలిసి రూపాయి విలువపై పెద్ద ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.

విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, రూపాయి విలువ 90.70 నుండి 91 వరకు మరింత పడిపోవచ్చని భావిస్తున్నారు.

స్టాక్‌మార్కెట్‌లో ఊగిసలాట

రూపాయి క్షీణత ప్రభావం స్టాక్‌మార్కెట్లపై కూడా కనిపించింది. ఆర్‌బీఐ ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష (RBI Policy Review) ప్రకటన శుక్రవారం వెలువడనుండటంతో, మదుపర్లు జాగ్రత్త వైఖరి పాటిస్తున్నారు.

ఉదయం 9.30 గంటల పరిస్థితి:

  1. సెన్సెక్స్‌: 33 పాయింట్ల లాభంతో 85,140
  2. నిఫ్టీ: 6 పాయింట్ల లాభంతో 25,992

సూచీలు పెద్ద మార్పులేమీ లేకుండా స్వల్పంగా కదులుతున్నాయి.

రూపాయి పతనం–సామాన్యుడికి ఏమౌతుంది?

  1. దిగుమతి సరుకులు, ఎలక్ట్రానిక్స్, పెట్రోల్ వంటి ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగే అవకాశం
  2. విదేశీ విద్య, విదేశీ టూర్స్ ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి
  3. బంగారం ధరలు కూడా మరింత పెరిగే ఛాన్స్
  4. ఎనర్జీ దిగుమతులు ఖరీదయ్యే అవకాశం
