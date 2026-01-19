Royal Enfield Goan Classic 350 vs సుజుకి జిక్సర్ 250: మీ టేస్ట్ ఏంటి? రెట్రో లుక్కా లేక స్పోర్టీ పవరా?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గోవన్ క్లాసిక్ 350 వర్సెస్ సుజుకి జిక్సర్ 250.. 2026 మోడల్స్ లో ఏది పవర్ఫుల్? ధర మరియు ఫీచర్ల పరంగా ఉన్న వ్యత్యాసాలను ఇక్కడ చూడండి.
1. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గోవన్ క్లాసిక్ 350 (2026)
క్లాసిక్ బైక్ అంటే ఇష్టపడే వారి కోసం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ 'బాబర్' స్టైల్ మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇది పాతకాలపు అందంతో పాటు ఆధునిక ఫీచర్ల కలబోత.
డిజైన్: లో-స్లంగ్ సీటు, వైట్వాల్ టైర్లు మరియు బాబర్ లుక్తో ఇది రోడ్డుపై ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
ఇంజిన్: 349cc J-ప్లాట్ఫారమ్ ఇంజిన్. ఇది 20.2 bhp పవర్ మరియు 27 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
కీలక ఫీచర్లు:
ఆల్ ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్ సిస్టమ్.
ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ మరియు USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్.
అల్యూమినియం స్పోక్ వీల్స్.
ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.20 లక్షల నుండి రూ. 2.23 లక్షల వరకు (రంగును బట్టి) ఉంటుంది.
2. సుజుకి జిక్సర్ 250 (2026)
వేగం, స్టైల్ మరియు ఆధునిక టెక్నాలజీ కోరుకునే యువతకు జిక్సర్ 250 పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
డిజైన్: అగ్రెసివ్ స్పోర్టీ లుక్, 10-స్పోక్ అలాయ్ వీల్స్తో ఇది చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది.
ఇంజిన్: 250cc ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్. ఇది 26.5 PS పవర్ మరియు 22.2 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ దీని ప్రత్యేకత.
కీలక ఫీచర్లు:
సుజుకి రైడ్ కనెక్ట్ (బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ).
డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
డ్యూయల్ ఛానల్ ABS మరియు ఈజీ స్టార్ట్ సిస్టమ్.
ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 1,81,517 గా ఉంది.
ముఖ్యమైన తేడాలు ఒక్కచూపులో (Comparison Table):
ఏ బైక్ ఎవరికి సెట్ అవుతుంది?
మీరు ప్రశాంతంగా, రాజసం ఉట్టిపడేలా రైడింగ్ చేయాలనుకుంటే, బ్రాండ్ వారసత్వం ఉన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గోవన్ క్లాసిక్ 350 వైపు వెళ్లొచ్చు.
ఒకవేళ మీరు సిటీలో వేగంగా దూసుకుపోవాలని, స్పోర్టీ ఫీచర్లు మరియు తక్కువ ధరలో పవర్ఫుల్ బైక్ కావాలని కోరుకుంటే సుజుకి జిక్సర్ 250 బెస్ట్ ఆప్షన్.