Robert Kiyosaki Alert: ప్రతిదీ క్రాష్ అవుతుంది.. పేపర్ పెడ్డుబడులు వేస్ట్.. బంగారం, వెండి మాత్రమే సురక్షితం..!
Robert Kiyosaki Alert: ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కొంతకాలంగా గందరగోళాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల దాడులు వాణిజ్య యుద్ధానికి దారితీశాయి. ఈ పరిస్థితుల మధ్య, ప్రపంచంలోని ప్రముఖ పెట్టుబడిదారుడు బెర్క్షైర్ హాత్వే చైర్మన్ వారెన్ బఫెట్ వైఖరి కూడా మారిపోయింది. ఇప్పటివరకు, అతను బంగారం, వెండిని ఉత్పాదకత లేని ఆస్తులుగా తోసిపుచ్చాడు.తరచుగా స్టాక్ పెట్టుబడి చిట్కాలను అందించాడు. అయితే, ఇటీవల, అతను వాటిని ఆమోదించాడు. ప్రసిద్ధ పుస్తకం "రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్" రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి, స్టాక్లు, బాండ్లు అన్నీ కుప్పకూలబోతున్నాయని చెబుతూ బలమైన హెచ్చరిక జారీ చేశాడు. బంగారం,వెండిని మాత్రమే సురక్షితమైన స్వర్గధామాలుగా ఆయన మరోసారి ప్రకటించారు.
ఈ సంవత్సరం బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ, రాబడి పరంగా వెండి బంగారాన్ని అధిగమించింది. వాటి ధరల పెరుగుదల మరోసారి సురక్షితమైన స్వర్గధామాలుగా విలువైన లోహాల పాత్రను హైలైట్ చేసింది. బంగారం, వెండి పెట్టుబడులను ఉత్పాదకత లేని ఆస్తులుగా తోసిపుచ్చిన, దశాబ్దాలుగా బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా ఉంచుకోవడాన్ని విమర్శించిన బఫెట్ ఇప్పుడు ఈ లోహాలపై నిశితంగా దృష్టి సారించడం ద్వారా దీనిని అంచనా వేయచ్చు. 2025 నాటికి బంగారం, వెండి 45-50శాతం పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రపంచంలోని టాప్ 10 ధనవంతులలో ఒకరైన బిలియనీర్ కూడా ఈ లోహాలపై నిశితంగా దృష్టి సారించారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
1998లో, అతను బంగారాన్ని పనికిరాని ఆస్తి అని కూడా పిలిచాడు. బంగారం నిల్వకు మాత్రమే సరిపోతుందని చెప్పాడు. అయితే, అతను ఇప్పుడు దానిని సమర్ధిస్తున్నాడు. బంగారం-వెండి రేట్ల పెరుగుదల ఆర్థిక రంగంలో ఇద్దరు అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల ("రిచ్ డాడ్, పూర్ డాడ్" రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి, బెర్క్షైర్ హాత్వే చైర్మన్ వారెన్ బఫెట్) మధ్య చాలా కాలంగా జరుగుతున్న చర్చను తిరిగి రేకెత్తించింది. ఎందుకంటే, రాబర్ట్ కియోసాకి ఎల్లప్పుడూ బంగారం, వెండి, బిట్కాయిన్లలో పెట్టుబడి పెట్టమని ప్రజలకు సలహా ఇచ్చాడు.
ఇప్పుడు, వారెన్ బఫెట్ మారిన వైఖరి గురించి, అతను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేసి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశాడు. అతను ఇలా వ్రాశాడు, "వారెన్ బఫెట్ సంవత్సరాలుగా నాలాంటి బంగారం, వెండి పెట్టుబడిదారులను విమర్శిస్తూ, ఎగతాళి చేస్తున్నప్పటికీ, అతని ఆకస్మిక మద్దతు ఖచ్చితంగా స్టాక్లు, బాండ్లు కుప్పకూలబోతున్నాయని, మాంద్యం ముందుందని అర్థం."
బెర్క్షైర్ హాత్వే ఛైర్మన్ వారెన్ బఫెట్ మాట విని కొంత బంగారం, వెండి, బిట్కాయిన్, ఎథెరియం కొనడానికి ఇప్పుడు సమయం ఆసన్నమైందని రాబర్ట్ కియోసాకి పోస్ట్లో ఇంకా రాశారు. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. చాలా ఆలస్యం కాకముందే బిట్కాయిన్, బంగారం, వెండిని కొనమని ఆయన అంటున్నారు. కియోసాకి చాలా కాలంగా బంగారం, వెండి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీకి మద్దతుదారుగా ఉన్నాడు. దాని డిజైన్ కారణంగా బిట్కాయిన్ను అత్యంత ప్రభావవంతమైనదిగా ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు.
కియోసాకికి, బఫెట్ దృక్పథంలో ఈ మార్పు ముఖ్యమైనది. వారెన్ బఫెట్ కూడా విలువైన లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతుంటే, అది స్టాక్, బాండ్ మార్కెట్లు గందరగోళ కాలానికి వెళుతున్నాయనడానికి సంకేతం కావచ్చని ఆయన వాదిస్తున్నారు. ఆర్థిక మాంద్యానికి సిద్ధం కావాలని ఆయన గతంలో ప్రజలను కోరారు. 1929 మహా మాంద్యం కంటే కూడా పెద్ద సంక్షోభం గురించి హెచ్చరించారు. కాగితపు ఆస్తులు కుప్పకూలినప్పుడు, విలువైన లోహాలు. క్రిప్టో సురక్షితమని కియోసాకి పదే పదే సలహా ఇచ్చాడు.