Retail Inflation: సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్.. దిగొచ్చిన ద్రవ్యోల్బణం..!

Highlights

ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. సోమవారం విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, దేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం రేటు సెప్టెంబర్‌లో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదు చేసింది.

Retail Inflation: ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఉపశమనం లభించింది. సోమవారం విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, దేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం రేటు సెప్టెంబర్‌లో గణనీయమైన తగ్గుదల నమోదు చేసింది. వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) ఆధారంగా రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఆగస్టులో 2.07శాతం నుండి సెప్టెంబర్ 2025లో 1.54శాతానికి పడిపోయింది. ఈ 1.54శాతం రేటు చాలా సంవత్సరాలలో అత్యల్ప రేటులో ఒకటి, ఇది వరుసగా రెండవ నెల 2శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది.

ఈ గణనీయమైన తగ్గుదల ప్రధానంగా "అనుకూలమైన బేస్ ఎఫెక్ట్" ఆహార ధరలలో తగ్గుదల కారణంగా ఉందని జాతీయ గణాంక కార్యాలయం (NSO) పేర్కొంది. ఆహార ద్రవ్యోల్బణం (-) 2.28శాతం: సెప్టెంబర్ 2025లో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ప్రతికూలంగా (-) 2.28శాతం, ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఆహార వస్తువులు చౌకగా మారాయని సూచిస్తుంది. (ఇది ఆగస్టులో (-) 0.64శాతం).

NSO ప్రకారం, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు, ఉత్పత్తులు, నూనెలు, కొవ్వులు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, ఉత్పత్తులు, గుడ్లు, ఇంధనం, లైటింగ్ వంటి అనేక కీలక వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి. పోల్చితే, సెప్టెంబర్ 2024లో CPI ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణ రేటు 5.49శాతంగా ఉంది, ఇది గత సంవత్సరం ధరల పెరుగుదల వేగం ఎంత మందగిస్తుందో సూచిస్తుంది.

ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ లేదా RBIకి పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. ఇటీవల, అక్టోబర్‌లో జరిగిన ద్వైమాసిక ద్రవ్య విధాన సమీక్షలో, RBI 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణ అంచనాను ఆగస్టులో 3.1శాతం నుండి 2.6శాతానికి తగ్గించింది.

నైరుతి రుతుపవనాల మంచి పురోగతి, ఖరీఫ్ పంట, అధిక విత్తనాలు, జలాశయాలలో తగినంత నీటి మట్టాలు, మంచి ఆహార ధాన్యాల నిల్వలు అన్నీ ఆహార ధరలను అదుపులో ఉంచడానికి దోహదం చేస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణంలో ఈ పదునైన తగ్గుదల భవిష్యత్తులో విధాన రేట్లపై ఆర్‌బిఐ మృదువైన వైఖరిని అవలంబించడానికి మరింత అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత పెంచుతుంది.

