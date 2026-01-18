ఏమిటీ 1 శాతం నియమం? (What is the 1% Rule?)
ఇల్లు కొనాలా లేక అద్దెకు ఉండాలా? రియల్ ఎస్టేట్లోని '1 శాతం నియమం' మీ సందేహాలను క్లియర్ చేస్తుంది. భారత్లో ఈ ఫార్ములా ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది? అద్దె వర్సెస్ ఈఎంఐ లెక్కలు పూర్తి వివరంగా ఇక్కడ చూడండి.
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి ప్రపంచంలో ఈ నియమం చాలా పాపులర్. దీని ప్రకారం, మీరు ఒక ఇంటిని కొనుగోలు చేసి అద్దెకు ఇవ్వాలనుకుంటే.. ఆ ఇంటి నుంచి వచ్చే నెలవారీ అద్దె, ఇంటి మొత్తం విలువలో కనీసం 1 శాతం ఉండాలి.
ఉదాహరణకు: మీరు రూ. 1 కోటి పెట్టి ఒక ఫ్లాట్ కొంటే, దానికి నెలకు రూ. 1 లక్ష అద్దె రావాలి.
లెక్క ఇలా వేయాలి: (నెలవారీ అద్దె ÷ ఆస్తి ధర) × 100
ఒకవేళ ఈ లెక్క 1కి దగ్గరగా ఉంటే, ఆ ఇల్లు కొనడం లాభదాయకమని అర్థం. కానీ, అద్దె చాలా తక్కువగా ఉంటే మాత్రం పెట్టుబడి కోణంలో అది నష్టమే.
భారతదేశంలో ఈ నియమం వర్తిస్తుందా?
పాశ్చాత్య దేశాలైన అమెరికా, యూరప్లలో అద్దె రాబడి (Rental Yield) ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఈ రూల్ బాగా పనిచేస్తుంది. కానీ మన దేశంలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది:
- తక్కువ అద్దె రాబడి: భారత్లో నివాస ఆస్తులపై అద్దె రాబడి సాధారణంగా 2% నుండి 4% (వార్షికంగా) మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే కోటి రూపాయల ఇంటికి నెలకు రూ. 20,000 నుండి రూ. 30,000 మించి అద్దె రావడం లేదు. ఇది 1 శాతం నియమం కంటే చాలా తక్కువ.
- అధిక ఆస్తి ధరలు: ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇళ్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. కానీ, అద్దెలు ఆ స్థాయిలో పెరగడం లేదు.
- వడ్డీ రేట్లు: విదేశాల్లో హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయి. మన దేశంలో వడ్డీ రేట్లు (సుమారు 8.5% - 9.5%) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈఎంఐ భారం పెరుగుతుంది.
ఇల్లు కొనాలా? అద్దెకు ఉండాలా? (Rent vs Buy)
ఈ నిర్ణయం కేవలం ఫార్ములాల మీద మాత్రమే ఆధారపడకూడదు. మీ వ్యక్తిగత అవసరాలను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
ముగింపు:
మీరు పెట్టుబడి కోణంలో చూస్తే 1 శాతం నియమం ప్రకారం భారత్లో ఇల్లు కొనడం అంత లాభదాయకం కాకపోవచ్చు. కానీ, కుటుంబ భద్రత, సొంత ఇంటి కల, మరియు దీర్ఘకాలికంగా ఆస్తి విలువ పెరగడం (Capital Appreciation) వంటి అంశాలను చూస్తే ఇల్లు కొనడం మంచి నిర్ణయం అవుతుంది.